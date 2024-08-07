Dijital Çağ’da Doğmuş Olsan Adın Ne Olurdu?
Dijital Çağ’da Doğmuş Olsan Adın Ne Olurdu?
Zaman eskisi gibi yavaş akmıyor, olabildiği kadar hızlı akıyor ve çağımız daha da dijitalleşmeye başlıyor. Bu çağa ayak uydurabilir misin bilmiyoruz ama bu çağda doğmuş olsaydın adın ne olurdu, onu biliyoruz!
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1. Sabah alarmın çaldı, telefonunu eline aldın. İlk olarak hangi uygulamayı açıyorsun?
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2. Sesli asistanları kullanmayan çok az kişi kaldı! Sesli asistanına gün başlarken sorduğun ilk soru genelde ne oluyor?
3. Sanal gerçeklik (VR) gözlüğünü takıp bir maceraya atılmak istiyorsun. Hangi dünyayı seçersin?
4. Online alışveriş yaptığın an sepetinde en çok neler görürüz diye sorsak?
5. Evde pineklediğin zamanlar en çok hangi videoları izliyorsun? İzleme geçmişini silmek yok!
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