Didem Soydan'ın Kaşlarından Zeynep Bastık'ın Yazım Yanlışına 7 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Didem Soydan'ın Kaşlarından Zeynep Bastık'ın Yazım Yanlışına 7 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Didem Soydan'dan dump:
2. Emir Can İğrek, Kocaeli konseri için yola çıktı.
3. Kaan Yıldırım, patili dostunun pozuyla modunu paylaştı.
4. Hsnde Erçel'in tatil pozları devam ediyor.
5. Melike Şahin'den Amerika paylaşımları gelmeye devam ediyor.
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6. Kerimcan Durmaz'dan Kıbrıs dump'ı:
7. Uraz Kaygılaroğlu:
8. Sinem Kobal:
9. Müjde Uzman ve Cemre bebek:
10. Zeynep Bastık, yaptığı yazım yanlışını paylaştı.
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