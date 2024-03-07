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Didem Soydan'ın Kaşlarından Zeynep Bastık'ın Yazım Yanlışına 7 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Didem Soydan'ın Kaşlarından Zeynep Bastık'ın Yazım Yanlışına 7 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.03.2024 - 18:16

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Didem Soydan'dan dump:

2. Emir Can İğrek, Kocaeli konseri için yola çıktı.

2. Emir Can İğrek, Kocaeli konseri için yola çıktı.

3. Kaan Yıldırım, patili dostunun pozuyla modunu paylaştı.

3. Kaan Yıldırım, patili dostunun pozuyla modunu paylaştı.

4. Hsnde Erçel'in tatil pozları devam ediyor.

5. Melike Şahin'den Amerika paylaşımları gelmeye devam ediyor.

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6. Kerimcan Durmaz'dan Kıbrıs dump'ı:

7. Uraz Kaygılaroğlu:

8. Sinem Kobal:

9. Müjde Uzman ve Cemre bebek:

9. Müjde Uzman ve Cemre bebek:

10. Zeynep Bastık, yaptığı yazım yanlışını paylaştı.

10. Zeynep Bastık, yaptığı yazım yanlışını paylaştı.

Günün magazin olaylarına buradan ulaşabilirsiniz.👇

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