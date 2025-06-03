Devrim Erbil: Renklerin ve Halıların Destansı Yolculuğu

Prof. Dr. Uğur Batı’nın yoğun bir emek ve çalışmaları sonucu kaleme aldığı Şekerrenk kitabı, usta sanatçının tüm dönemlerine ait halı eserlerini bir araya getiriyor.

Prof. Dr. Uğur Batı bu konuda, “Türkiye’nin özel sanatçılarından Devrim Erbil’in sanatını derinlemesine inceleyen bir halı koleksiyon kitabı yazdığını belirterek, Erbil’in yağlı boya tablolarının yanı sıra, marküteri, batik, halı, vitray gibi farklı malzeme ve üsluplarda ürettiği eserleri bulunduğunu, bu kitapta ise halı ve kilim resimlerin göstergebilimsel ve retorik açıdan yorumlanarak ele alındığını ifade etmeliyim. Kitap, Erbil’in halı sanatındaki ustlalığını şiir ve edebiyatla da işlediğini, onun dünya sanatındaki bu özgün konumunu ve eserlerinin benzersizliğini vurguluyor. Bu anlamda, Devrim Erbil'in Şekerrenk kitabı, Türkiye’de yazılmış en özel sanat kitaplarından biri olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Kitapta, sanatçının farklı dönemlerde ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra, bu eserlerde kullanmış olduğu tüm uygulama teknikleri de kapsamlı bir biçimde inceleniyor. Bu eser, yalnızca Erbil'in sanatını daha iyi anlamak isteyenler için değil, aynı zamanda Türk sanat tarihi için de büyük bir değer taşıyor. Kitap, Türk sanat tarihine önemli bir katkı sunmanın yanı sıra, Erbil'in zamanın ötesine geçen eserlerini de sanatseverlerle buluşturacak. Kitap ve sergi konusunda Prof. Devrim Erbil ise, 'Ben halıya tutkuyla bağlı olduğum için halı tekniğiyle resimler nasıl duracak diye merak ediyordum. El halıcılığındaki teknik, işçiliğin bu topraklarda yetişmiş olması çok kıymetli. Başka hiçbir coğrafyada yok. Halıları tanıtmak gerekli. Halı, resimdir. Halı, halı sanattır” diye halı resme başladığını ifade edip, Şekerrenk kitabının kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

Devrim Erbil, bu sanatsal büyüyü sadece tuvalde değil, halıda da yaratırdı. Balıkesir'den başlayan bu büyülü yolculuğunda, içinde şiir olarak ortaya çıkan sanat hassasiyeti, geleneksel sanatlarla buluşmuş ve ressam eşsiz bir halı resim koleksiyonu oluşturmuştu. Yörükler tarafından dokunan Yağcıbedir halıları, destansı güzellikleriyle, meşe kabuğu, nar kabuğu, palamut kabuğu, vişneçürüğü kökboyalarıyla Devrim Erbil resmine ne de güzel yakışmıştı. Hocası Bedri Rahmi, ona Anadolu'ya ve farklı kültürlere bakmayı öğretmişti. Devrim Erbil de Anadolu'nun ve farklı kültürlerden gelen değerlerin toplamını kendinden saymış ve mirasçısı olarak onların üzerine yoğunlaşmıştı. Anadolu Soyutlaması, Ritmik Soyutlama, Kırmızının Derinliği, Çizgilerin Ahengi, Çizgisel Soyutlama, Güncel Yorum, Kavramsal Soyutlama ve diğer Devrim Erbil halıları… Farklı boyutlarda ve renklerde sizin bakışınıza sunulmuştu. Heyecanla, ilhamla, Anadolu'yla, Balıkesir için…

21 Mayıs 2025 tarihinde, Türk Çağdaş Resim sanatının yaşayan efsanesi Devrim Erbil'in sanatsal mirası, Prof. Dr. Uğur Batı'nın kaleminden çıkan Şekerrenk: Devrim Erbil Halıları ve Namütenahi Bir Derinlik adlı kitabıyla ölümsüzleşti. Bu kitap, Devrim Erbil'in dünya çapındaki halı resimlerini (tapestry) bir araya getirerek, onun sanatsal mirasına yeni bir boyut kazandırdı ve sanatseverlere Erbil'in eserlerine dair derinlemesine bir bakış açısı sundu. Bu önemli yayınla birlikte, Balıkesir'deki Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde, yine Prof. Dr. Uğur Batı'nın küratörlüğünde 'Şekerrenk' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Müze alanında, dünya resminin usta isimlerinden Devrim Erbil'in eserlerinden ilham alınarak tasarlanan sergide, sanatçının en sevdiği tema olan 'çizgisel kent dokusu' halı eserleriyle ön plana çıktı. Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'ndeki sergi ve kitap lansmanı, Türk sanat dünyasında özel bir yer edindi.

Modern sanatın duayeni ve ülkemizin eşsiz sanatçılarından Devrim Erbil, Şekerrenk kitabıyla sanatsal mirasını geleceğe taşıyor. Erbil’in halı resimlerindeki sanatsal kariyerini ve eşsiz bakış açısını yansıtan 'Şekerrenk' sergisi de 'Devrim Erbil Halıları'nın en geniş koleksiyonu olarak dikkat çekiyor. Bu, asla 'sonu olmayan' bir Devrim Erbil ve halı hikayesiydi.