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Devrim Erbil: Renklerin ve Halıların Destansı Yolculuğu

etiket Devrim Erbil: Renklerin ve Halıların Destansı Yolculuğu

Murat Mercan
Murat Mercan - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 13:01

Bir kitap ve sergiden söz etmek istiyotum. Modern sanatın duayeni ve ülkemizin eşsiz sanatçılarından biri olan Devrim Erbil, Şekerrenk kitabıyla sanatsal mirasını geleceğe taşıyor. Erbil’in halı resimlerde konusundaki sanatsal kariyerini ve eşsiz bakış açısını yansıtan 'Şekerrenk' sergisi de “Devrim Erbil Halılarının” en geniş koleksiyonu olarak göze çarpıyor.

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Şekerrenk, Bugüne Kadar Yazılmış En Özel Devrim Erbil Kitaplarının Başında Geliyor!

Şekerrenk, Bugüne Kadar Yazılmış En Özel Devrim Erbil Kitaplarının Başında Geliyor!

Türkçe-İngilizce çift dilli bir kitap. 269 sayfa ve çok büyük boyutlarda. İçinde 11 tane orijinal Devrim Erbil haritası var. Göstergebilim, retorik, sanat kuramları ve edebiyat gibi alanlardan disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip… Şekerrenk, sanat kitapları arasında biricik bir kitap. Devrim Erbil’in sanat serüveninde fikir liderliği yapmış usta yazar, sanat yönetmeni Prof. Dr. Uğur Batı’nın kaleme aldığı Şekerrenk kitabı, Türk resim sanatının öncülerinden Erbil'in yaşam boyu süren sanatsal yolculuğunu ve bu yolculuğun kültürel mirasımıza katkılarını “halılar” üzerinden ele alıyor. Kitap, Erbil'in sanatsal ifadesinin kökenlerine ve evrimine ışık tutarken, onun vizyonunun ve tekniklerinin sanat dünyasında nasıl bir yenilik yarattığını da gözler önüne seriyor. Devrim Erbil halılarındaki detaylara analitik ve çok boyutlu bir şekilde eğilerek, Erbil’in estetik ve felsefi derinliğini keşfedebileceğiniz bir eser bu. Onun halılarındaki zengin motifler ve canlı renkler, sadece gözü değil, aynı zamanda ruhumuzu da doyuracak.

Bir Zamanlar!

Bir Zamanlar!

Bir zamanlar, renklerin peşinden koşan, adeta fırçasını değil de ruhunu tuvale döken bir renk avcısı vardı. Onun adı Devrim Erbil'di. Kimileri ona üstat bir şekilci derdi. Oysa onun sanatı, yüzyıllar boyu unutulmuş, adeta kaybolmuş bir ilimdi: Şeklen resmetmek. Devrim Erbil, kentte ne varsa, her bir detayı ustaca figürleştirir, adeta canlı kılardı. Sanki tarihin tüm karmaşasını, bu karmaşaların içindeki güzellikleri, güzelliklerin ihtişamını ve hatta ihtişamın bile bazen ne denli karmaşık olabileceğini resmederdi.

O, bunu destansı bir formda yapardı. Eserlerindeki detaylara öyle bir hakimiyetle yaklaşırdı ki, Sepetçiler Köşkü ile Sirkeci arasındaki doğal bir koyda, İlk Çağ'dan beri deniz yoluyla yiyecek maddelerinin boşaltıldığı Prosforion Limanı'nı bile görebilirdiniz. O, bir 'kent ozanıydı'. Yazar, çizer, söylerdi. Erbil kentlerinin gizeminde, şehrin tılsımlı veya sihirli olduğuna inanılan anıt ve heykellerle dolu olduğunu haykırırdı. 'Haliç'e bakarken Milyon Taşı'nı görmez misiniz?' diye sorardı. Yani dünyanın merkezindeyken... Ayasofya'dan Beyazıt'a giden yolun sağında, tam köşede yer alan ve bugün neredeyse doğru düzgün fark edilmeyen o taş, aslında gizemin ta kendisiydi. 'Tüm yollar Roma'ya çıkar' sözü, işte buradan hareketlenirdi. Kentin kuruluşu sırasında efsanevi kurucusu Megaralı Kral Byzas tarafından dikilmiş, Akbabalı kubbe efsanesini mi aydınlatırdı, ne dersiniz? Belki de dünyanın başlangıcından beri akıp giden zamanı ölçen evrensel bir saat vardı ve bu da Büyük Konstantin'in, 'Dünya merkezi alameti' olarak diktiği bu taşın altında, kentin derinliklerinde saklıydı!

Şekerrenk, Bugüne Kadar Yazılmış En Özel Devrim Erbil Kitaplarının Başında Geliyor!

Şekerrenk, Bugüne Kadar Yazılmış En Özel Devrim Erbil Kitaplarının Başında Geliyor!

Türkçe-İngilizce çift dilli bir kitap. 269 sayfa ve çok büyük boyutlarda. İçinde 11 tane orijinal Devrim Erbil haritası var. Göstergebilim, retorik, sanat kuramları ve edebiyat gibi alanlardan disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip… Şekerrenk, sanat kitapları arasında biricik bir kitap. Devrim Erbil’in sanat serüveninde fikir liderliği yapmış usta yazar, sanat yönetmeni Prof.Dr. Uğur Batı’nın kaleme aldığı Şekerrenk kitabı, Türk resim sanatının öncülerinden Erbil'in yaşam boyu süren sanatsal yolculuğunu ve bu yolculuğun kültürel mirasımıza katkılarını “halılar” üzerinden ele alıyor. Kitap, Erbil'in sanatsal ifadesinin kökenlerine ve evrimine ışık tutarken, onun vizyonunun ve tekniklerinin sanat dünyasında nasıl bir yenilik yarattığını da gözler önüne seriyor. Devrim Erbil halılarındaki detaylara analitik ve çok boyutlu bir şekilde eğilerek, Erbil’in estetik ve felsefi derinliğini keşfedebileceğiniz bir eser bu. Onun halılarındaki zengin motifler ve canlı renkler, sadece gözü değil, aynı zamanda ruhumuzu da doyuracak.

Devrim Erbil'in Sanatına Derinlemesine Bir Bakış

Devrim Erbil'in Sanatına Derinlemesine Bir Bakış

Prof. Dr. Uğur Batı’nın yoğun bir emek ve çalışmaları sonucu kaleme aldığı Şekerrenk kitabı, usta sanatçının tüm dönemlerine ait halı eserlerini bir araya getiriyor. 

Prof. Dr. Uğur Batı bu konuda, “Türkiye’nin özel sanatçılarından Devrim Erbil’in sanatını derinlemesine inceleyen bir halı koleksiyon kitabı yazdığını belirterek, Erbil’in yağlı boya tablolarının yanı sıra, marküteri, batik, halı, vitray gibi farklı malzeme ve üsluplarda ürettiği eserleri bulunduğunu, bu kitapta ise halı ve kilim resimlerin göstergebilimsel ve retorik açıdan yorumlanarak ele alındığını ifade etmeliyim. Kitap, Erbil’in halı sanatındaki ustlalığını şiir ve edebiyatla da işlediğini, onun dünya sanatındaki bu özgün konumunu ve eserlerinin benzersizliğini vurguluyor. Bu anlamda, Devrim Erbil'in Şekerrenk kitabı, Türkiye’de yazılmış en özel sanat kitaplarından biri olarak öne çıkmaktadır” dedi. 

Kitapta, sanatçının farklı dönemlerde ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra, bu eserlerde kullanmış olduğu tüm uygulama teknikleri de kapsamlı bir biçimde inceleniyor. Bu eser, yalnızca Erbil'in sanatını daha iyi anlamak isteyenler için değil, aynı zamanda Türk sanat tarihi için de büyük bir değer taşıyor. Kitap, Türk sanat tarihine önemli bir katkı sunmanın yanı sıra, Erbil'in zamanın ötesine geçen eserlerini de sanatseverlerle buluşturacak. Kitap ve sergi konusunda Prof. Devrim Erbil ise, 'Ben halıya tutkuyla bağlı olduğum için halı tekniğiyle resimler nasıl duracak diye merak ediyordum. El halıcılığındaki teknik, işçiliğin bu topraklarda yetişmiş olması çok kıymetli. Başka hiçbir coğrafyada yok. Halıları tanıtmak gerekli. Halı, resimdir. Halı, halı sanattır” diye halı resme başladığını ifade edip, Şekerrenk kitabının kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.  

Devrim Erbil, bu sanatsal büyüyü sadece tuvalde değil, halıda da yaratırdı. Balıkesir'den başlayan bu büyülü yolculuğunda, içinde şiir olarak ortaya çıkan sanat hassasiyeti, geleneksel sanatlarla buluşmuş ve ressam eşsiz bir halı resim koleksiyonu oluşturmuştu. Yörükler tarafından dokunan Yağcıbedir halıları, destansı güzellikleriyle, meşe kabuğu, nar kabuğu, palamut kabuğu, vişneçürüğü kökboyalarıyla Devrim Erbil resmine ne de güzel yakışmıştı. Hocası Bedri Rahmi, ona Anadolu'ya ve farklı kültürlere bakmayı öğretmişti. Devrim Erbil de Anadolu'nun ve farklı kültürlerden gelen değerlerin toplamını kendinden saymış ve mirasçısı olarak onların üzerine yoğunlaşmıştı. Anadolu Soyutlaması, Ritmik Soyutlama, Kırmızının Derinliği, Çizgilerin Ahengi, Çizgisel Soyutlama, Güncel Yorum, Kavramsal Soyutlama ve diğer Devrim Erbil halıları… Farklı boyutlarda ve renklerde sizin bakışınıza sunulmuştu. Heyecanla, ilhamla, Anadolu'yla, Balıkesir için… 

21 Mayıs 2025 tarihinde, Türk Çağdaş Resim sanatının yaşayan efsanesi Devrim Erbil'in sanatsal mirası, Prof. Dr. Uğur Batı'nın kaleminden çıkan Şekerrenk: Devrim Erbil Halıları ve Namütenahi Bir Derinlik adlı kitabıyla ölümsüzleşti. Bu kitap, Devrim Erbil'in dünya çapındaki halı resimlerini (tapestry) bir araya getirerek, onun sanatsal mirasına yeni bir boyut kazandırdı ve sanatseverlere Erbil'in eserlerine dair derinlemesine bir bakış açısı sundu. Bu önemli yayınla birlikte, Balıkesir'deki Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde, yine Prof. Dr. Uğur Batı'nın küratörlüğünde 'Şekerrenk' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Müze alanında, dünya resminin usta isimlerinden Devrim Erbil'in eserlerinden ilham alınarak tasarlanan sergide, sanatçının en sevdiği tema olan 'çizgisel kent dokusu' halı eserleriyle ön plana çıktı. Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'ndeki sergi ve kitap lansmanı, Türk sanat dünyasında özel bir yer edindi.

Modern sanatın duayeni ve ülkemizin eşsiz sanatçılarından Devrim Erbil, Şekerrenk kitabıyla sanatsal mirasını geleceğe taşıyor. Erbil’in halı resimlerindeki sanatsal kariyerini ve eşsiz bakış açısını yansıtan 'Şekerrenk' sergisi de 'Devrim Erbil Halıları'nın en geniş koleksiyonu olarak dikkat çekiyor. Bu, asla 'sonu olmayan' bir Devrim Erbil ve halı hikayesiydi.

Devrim Erbil Halı Resimleri

Devrim Erbil Halı Resimleri

Sanatçının halı çalışmaları, Anadolu coğrafyasının zengin kültürünü ve tarihini yansıtmanın ötesinde, evrensel bir diyalog başlatma gücüne sahipti. Erbil, yerel motifleri evrensel bir sanat diliyle işlerken, aynı zamanda kültürel köklerimizin modern dünyada nasıl bir yankı bulabileceğini de gözler önüne seriyordu. Bu kitap, Devrim Erbil'in eserlerini, onların yarattığı görsel ve duygusal etkiyi halılar üzerinden derinlemesine inceleyerek, sanatseverlere sanatçının dünyasına adım atmaları için bir kapı aralayacaktı. Her bölüm, Erbil'in halı sanatındaki farklı bir yönü ele alarak, onun bu büyüleyici evrensel dilde nasıl ustalaştığını gösteriyordu. Devrim Erbil'in sanatı üzerinden halıları keşfetmek, sadece estetik bir deneyim değil, aynı zamanda bir öğrenme ve keşfetme süreciydi. Bir füzyon, bir değer zinciriydi. Erbil halılarına akan, yansıyan her detay, kültürümüzün ve sanatın evrenselliğinin bir ifadesi olarak okunabilirdi. Bu sayfalar, insanları sanatın sadece gözleri değil, aynı zamanda kalpleri ve zihinleri de nasıl etkileyebileceğini göstermek için tasarlanmıştı.

Devrim Erbil, tartışmasız bir şekilde dünyanın en önemli halı-ressamıydı. Onun halı resmi; atkı, çözgü, düğüm, ilme; halı tezgahındaki bir büyük ustanın hikayeleriydi. İmgeleri özgün, üslubu özelleştirilmiş, farklı tekniklerde inşa edilmiş, dünyanın tüm dokuma teknikleriyle dokunmuş, en yaygın ve en fazla halı koleksiyonuna sahip ressam Devrim Erbil'di. Halı sanatının dünyadaki 'duayeni'ydi. Halı sanatının dilini, yalnızca bir ustalıkla değil, bir bilgelikle ve duygularla harmanlayan, adını Türk ve dünya sanat tarihine altın harflerle yazdırmış büyük bir ustaydı o. Bu büyük ustanın Yağcıbedir halıları vardı, Uşak halıları vardı, Özbek halıları vardı, Türkmen halıları vardı, İran halıları vardı, İpek halıları, Hereke halıları vardı. Daha pek çok üslupta halıları vardı. Fakat Erbil'in halı-resimleri kesinlikle bir Anadolu mucizesiydi. Onun halılarında Anadolu'nun halı yelpazesinin kendine özgü renklerini, kompozisyonlarını, olağanüstü tekniklerini görürdük.

Şekerrenk, bugüne kadar yazılmış en özel Devrim Erbil kitaplarının başında geliyordu. Devrim Erbil'in biricik işlerinde fikir liderliği yapmış usta yazar, sanat yönetmeni Prof. Dr. Uğur Batı'nın kaleme aldığı Şekerrenk kitabı, Türk resim sanatının öncülerinden Erbil'in yaşam boyu süren sanatsal yolculuğunu ve bu yolculuğun kültürel mirasımıza katkılarını 'halılar' üzerinden ele alıyordu. Kitap, Erbil'in sanatsal ifadesinin kökenlerine ve evrimine ışık tutarken, onun vizyonunun ve tekniklerinin sanat dünyasında nasıl bir yenilik yarattığını da gözler önüne seriyordu. Devrim Erbil halılarındaki detaylara analitik ve çok boyutlu bir şekilde eğilerek, Erbil'in estetik ve felsefi derinliğini keşfedebileceğiniz bir eserdi bu. Onun halılarındaki zengin motifler ve canlı renkler, sadece gözü değil, aynı zamanda ruhu da doyuracak cinstendi.

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Usta yazar Prof. Dr. Uğur Batı'nın yoğun emek ve çalışmaları sonucu kaleme aldığı Şekerrenk kitabı, usta sanatçının tüm dönemlerine ait halı eserlerini bir araya getiriyordu.

Usta yazar Prof. Dr. Uğur Batı'nın yoğun emek ve çalışmaları sonucu kaleme aldığı Şekerrenk kitabı, usta sanatçının tüm dönemlerine ait halı eserlerini bir araya getiriyordu.

Prof. Dr. Uğur Batı bu konuda, 'Türkiye'nin özel sanatçılarından Devrim Erbil'in sanatını derinlemesine inceleyen bir halı koleksiyon kitabı yazdığını belirterek, Erbil'in yağlı boya tablolarının yanı sıra, marküteri, batik, halı, vitray gibi farklı malzeme ve üsluplarda ürettiği eserleri bulunduğunu, bu kitapta ise halı ve kilim resimlerin göstergebilimsel ve retorik açıdan yorumlanarak ele alındığını ifade etmeliyim. Kitap, Erbil'in halı sanatındaki ustalığını şiir ve edebiyatla da işlediğini, onun dünya sanatındaki bu özgün konumunu ve eserlerinin benzersizliğini vurguluyor. Bu anlamda, Devrim Erbil Şekerrenk kitabı, Türkiye'de yazılmış en özel sanat kitaplarından biri olarak öne çıkmaktadır' dedi. Kitapta, sanatçının farklı dönemlerde ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra, bu eserlerde kullanmış olduğu tüm uygulama teknikleri de kapsamlı bir biçimde inceleniyordu. Bu eser, yalnızca Erbil'in sanatını daha iyi anlamak isteyenler için değil, aynı zamanda Türk sanat tarihi için de büyük bir değer taşıyordu. Kitap, Türk sanat tarihine önemli bir katkı sunmanın yanı sıra, Erbil'in zamanın ötesine geçen eserlerini de sanatseverlerle buluşturacaktı.

Kitap ve sergi konusunda Prof. Devrim Erbil ise, 'Ben halıya tutkuyla bağlı olduğum için halı tekniğiyle resimler nasıl duracak diye merak ediyordum. El halıcılığındaki teknik, işçiliğin bu topraklarda yetişmiş olması çok kıymetli. Başka hiçbir coğrafyada yok. Halıları tanıtmak gerekli. 

Halı, resimdir. Halı, halı sanattır' diye halı resme başladığını ifade edip, Şekerrenk kitabının kendisini çok duygulandırdığını belirtti. Sanatın ve kültürün kalbi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde atıyordu. Şekerrenk kitabı ve sergisi, sanatseverler ve koleksiyonerler için büyük bir hazine niteliği taşıyordu. Devrim Erbil'in sanatsal yolculuğuna tanıklık etmek ve onun eşsiz eserlerini yakından incelemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu sergide, Erbil’in halı eserlerini ve sanatsal süreçlerini derinlemesine keşfetmek isteyen sanatseverler için eşsiz bir imkan bulunuyordu. 'Şekerrenk' sergisi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ziyarete açıktı.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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