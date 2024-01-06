Devlet Bahçeli'nin Ceviz Felsefesinden 1-A Sınıfının Kalkmasını İsteyen Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Devlet Bahçeli'nin Ceviz Felsefesinden 1-A Sınıfının Kalkmasını İsteyen Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
İyi eğlenceler 🎉
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1. Hepimizin geri dönmek istediği o saflık seviyesi...
2. Her şeye bir isim veren İzmirliler
3. 11-A'ları ne yapalım?
4. Babayla kurulacak maksimum iletişim 👇🏼
5. Haklı bir isyan
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6. 👇🏼
7. Bizce de
8. 👇🏼
9. Keyifli
10. Son zamanlarda hepimiz bu kediyiz
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11. Herkesin sevgisine kimse karışamaz
12. Erkolar kapatılsın
13. 👇🏼
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