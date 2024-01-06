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Devlet Bahçeli'nin Ceviz Felsefesinden 1-A Sınıfının Kalkmasını İsteyen Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Devlet Bahçeli'nin Ceviz Felsefesinden 1-A Sınıfının Kalkmasını İsteyen Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 21:18

Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!

İyi eğlenceler 🎉

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1. Hepimizin geri dönmek istediği o saflık seviyesi...

1. Hepimizin geri dönmek istediği o saflık seviyesi...
twitter.com

2. Her şeye bir isim veren İzmirliler

2. Her şeye bir isim veren İzmirliler
twitter.com

3. 11-A'ları ne yapalım?

3. 11-A'ları ne yapalım?
twitter.com

4. Babayla kurulacak maksimum iletişim 👇🏼

4. Babayla kurulacak maksimum iletişim 👇🏼
twitter.com

5. Haklı bir isyan

5. Haklı bir isyan
twitter.com
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6. 👇🏼

6. 👇🏼
twitter.com

7. Bizce de

7. Bizce de
twitter.com

8. 👇🏼

8. 👇🏼
twitter.com

9. Keyifli

9. Keyifli
twitter.com

10. Son zamanlarda hepimiz bu kediyiz

10. Son zamanlarda hepimiz bu kediyiz
twitter.com
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11. Herkesin sevgisine kimse karışamaz

11. Herkesin sevgisine kimse karışamaz
twitter.com

12. Erkolar kapatılsın

12. Erkolar kapatılsın
twitter.com

13. 👇🏼

13. 👇🏼
twitter.com

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