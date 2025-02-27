Devamsızlık Hakkı Biten Kediden Zenginlerin Amaçsız Hayatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yoğun bir gündemle dolu bir günü daha geride bıraktık. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X mizahşörleri her gün olduğu gibi bugünü de mizahla doldurdu. Biz de yine her günü olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kim yazdıklarıyla viral olmuş, kimlerin tweetleri güldürmüş.

Keyifli okumalar 💃