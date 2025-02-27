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Devamsızlık Hakkı Biten Kediden Zenginlerin Amaçsız Hayatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Devamsızlık Hakkı Biten Kediden Zenginlerin Amaçsız Hayatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.02.2025 - 18:37 Son Güncelleme: 27.02.2025 - 18:49

Yoğun bir gündemle dolu bir günü daha geride bıraktık. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X mizahşörleri her gün olduğu gibi bugünü de mizahla doldurdu. Biz de yine her günü olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kim yazdıklarıyla viral olmuş, kimlerin tweetleri güldürmüş. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🙌

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Hepimiz yaşamışızdır üniversite hayatımızda.

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Mantıklı

Mantıklı
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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