Devamsızlık Hakkı Biten Kediden Zenginlerin Amaçsız Hayatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Devamsızlık Hakkı Biten Kediden Zenginlerin Amaçsız Hayatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yoğun bir gündemle dolu bir günü daha geride bıraktık. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X mizahşörleri her gün olduğu gibi bugünü de mizahla doldurdu. Biz de yine her günü olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kim yazdıklarıyla viral olmuş, kimlerin tweetleri güldürmüş.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🙌
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Mantıklı
Sizin telefonun arkasına koyduğunuz en ilginç şey neydi?
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Bowl yemek sınıfsaldır derken konu nerelere gelmiş?
Tüm haklarımızı ilk aydan bitirince biz
Yorgunluk mu olgunluk mu?
Onlar da bir daha erkek arkadaşımla buluşmama izin vermeyebilir
Biz zengin olup görsek nasıl bir şeymiş tadı
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Kraliçe 👸
Alışmadık mı artık?
Kara mizah denince de torunlar
Mermer gibi sayılı mumlardansa çok da zarif olmuş beklenmeyecek şekilde
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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