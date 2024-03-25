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Detaycılıkta Sınır Tanımayanlardan Aşık Olunca Gözü Kör Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Detaycılıkta Sınır Tanımayanlardan Aşık Olunca Gözü Kör Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.03.2024 - 18:16

Bakalım mizahın lokomotifi Twitter'da Pazartesi neşemiz kimler olmuş? 

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Şöyle bir hevessizlik...

Şöyle bir hevessizlik...
twitter.com

Timeline dertli.

Timeline dertli.
twitter.com

İşte sadakat!

İşte sadakat!
twitter.com
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İnanılmaz bir detaycılık

İnanılmaz bir detaycılık
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Vallahi o!

Vallahi o!

Şanslar %50!

Şanslar %50!
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Kavga çıktı!

Kavga çıktı!
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Sosa mı?

Sosa mı?
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İdeal ilişki diyebilir miyiz?

İdeal ilişki diyebilir miyiz?
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Yalnız değilmişiz.

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