Detaycılıkta Sınır Tanımayanlardan Aşık Olunca Gözü Kör Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Detaycılıkta Sınır Tanımayanlardan Aşık Olunca Gözü Kör Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım mizahın lokomotifi Twitter'da Pazartesi neşemiz kimler olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Şöyle bir hevessizlik...
Timeline dertli.
İşte sadakat!
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İnanılmaz bir detaycılık
Vallahi o!
Şanslar %50!
Kavga çıktı!
Sosa mı?
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İdeal ilişki diyebilir miyiz?
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