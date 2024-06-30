Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler
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1. "Yeni bir çalma listesi oluşturuyorumdur"
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2. "Yumuşak bir yemek yerken ağzına sert bir şey gelmiştir"
3. "Dirseğini bir yere vurduktan sonra tüm kolunun hissettirdiği"
4. "Bu sene benim yılım olacak demişken yılın yarısında ben"
5. "Odan Antarktika'dan daha soğuk olmuştur ama boğulmak da istemiyorsundur"
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6. "Evdeki internetin odamda çalışma şekli"
7. "Riley'nin anksiyetesi ve benim anksiyetem"
8. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"
9. "Maaşını aldığın işte çalışmanın hissettirdiği"
10. "Para biriktirmek için evde kalma işi pek yürümemiştir"
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11. "Herkesin sanayi ustasına dönüştüğü o an"
12. "Sadece kardeşlerle büyüyenlerin anlayabileceği o durum"
13. "Stres seni yiyip bitirirken bozuntuya vermiyorsundur"
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