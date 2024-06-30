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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 09:31

Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler

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1. "Yeni bir çalma listesi oluşturuyorumdur"

1. "Yeni bir çalma listesi oluşturuyorumdur"
twitter.com

2. "Yumuşak bir yemek yerken ağzına sert bir şey gelmiştir"

2. "Yumuşak bir yemek yerken ağzına sert bir şey gelmiştir"
twitter.com

3. "Dirseğini bir yere vurduktan sonra tüm kolunun hissettirdiği"

3. "Dirseğini bir yere vurduktan sonra tüm kolunun hissettirdiği"
twitter.com

4. "Bu sene benim yılım olacak demişken yılın yarısında ben"

4. "Bu sene benim yılım olacak demişken yılın yarısında ben"
twitter.com

5. "Odan Antarktika'dan daha soğuk olmuştur ama boğulmak da istemiyorsundur"

5. "Odan Antarktika'dan daha soğuk olmuştur ama boğulmak da istemiyorsundur"
twitter.com
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6. "Evdeki internetin odamda çalışma şekli"

6. "Evdeki internetin odamda çalışma şekli"
twitter.com

7. "Riley'nin anksiyetesi ve benim anksiyetem"

7. "Riley'nin anksiyetesi ve benim anksiyetem"
twitter.com

8. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"

8. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"
twitter.com

9. "Maaşını aldığın işte çalışmanın hissettirdiği"

9. "Maaşını aldığın işte çalışmanın hissettirdiği"
twitter.com

10. "Para biriktirmek için evde kalma işi pek yürümemiştir"

10. "Para biriktirmek için evde kalma işi pek yürümemiştir"
twitter.com
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11. "Herkesin sanayi ustasına dönüştüğü o an"

11. "Herkesin sanayi ustasına dönüştüğü o an"
twitter.com

12. "Sadece kardeşlerle büyüyenlerin anlayabileceği o durum"

12. "Sadece kardeşlerle büyüyenlerin anlayabileceği o durum"
twitter.com

13. "Stres seni yiyip bitirirken bozuntuya vermiyorsundur"

13. "Stres seni yiyip bitirirken bozuntuya vermiyorsundur"
twitter.com

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