Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler
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1. "Tüm sorunlarımı çözecek o şey"
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2. "Cebimizde kuruş bile yokken arkadaşlarımızla tatil planı yaparken"
3. "Görmezden geldiğin mesajı kazara açmışsındır"
5. "Aşırı düşünmek bir spor olsaydı ben"
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6. "Yaptıklarım için omzumda ağlayan koruyucu meleğim"
7. "Gözlük takan birisi gözlüğünü çıkarmıştır"
8. "Favori üstün artık sana olmuyordur"
9. "Yarın erken uyanıp egzersiz yapacağım"
10. "Bugüne kadar hala bunları geçebileceğimi düşünüyorum"
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11. "Odama lazım olan tek şey"
12. "Yemek yerken ağzına sert bir şey gelmiştir"
13. "Benim rüyaların saçmalık seviyesi"
14. "Dışardayken alakam olmamasına rağmen başka insanların konuşmalarını dinleme şeklim"
15. "Banka hesabımı kontrol edip aslında dolandırılmadığımı, tüm paramı kendim yediğimi fark etmişimdir."
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