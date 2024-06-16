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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 18:01

Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler

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1. "Tüm sorunlarımı çözecek o şey"

1. "Tüm sorunlarımı çözecek o şey"
twitter.com

2. "Cebimizde kuruş bile yokken arkadaşlarımızla tatil planı yaparken"

2. "Cebimizde kuruş bile yokken arkadaşlarımızla tatil planı yaparken"
twitter.com

3. "Görmezden geldiğin mesajı kazara açmışsındır"

3. "Görmezden geldiğin mesajı kazara açmışsındır"
twitter.com

4. "Sekiz yaşımdayken oynadığım oyunu bulmak için tüm interneti arıyorumdur"

5. "Aşırı düşünmek bir spor olsaydı ben"

5. "Aşırı düşünmek bir spor olsaydı ben"
twitter.com
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6. "Yaptıklarım için omzumda ağlayan koruyucu meleğim"

6. "Yaptıklarım için omzumda ağlayan koruyucu meleğim"
twitter.com

7. "Gözlük takan birisi gözlüğünü çıkarmıştır"

7. "Gözlük takan birisi gözlüğünü çıkarmıştır"
twitter.com

8. "Favori üstün artık sana olmuyordur"

8. "Favori üstün artık sana olmuyordur"
twitter.com

9. "Yarın erken uyanıp egzersiz yapacağım"

9. "Yarın erken uyanıp egzersiz yapacağım"
twitter.com

10. "Bugüne kadar hala bunları geçebileceğimi düşünüyorum"

10. "Bugüne kadar hala bunları geçebileceğimi düşünüyorum"
twitter.com
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11. "Odama lazım olan tek şey"

11. "Odama lazım olan tek şey"
twitter.com

12. "Yemek yerken ağzına sert bir şey gelmiştir"

12. "Yemek yerken ağzına sert bir şey gelmiştir"
twitter.com

13. "Benim rüyaların saçmalık seviyesi"

13. "Benim rüyaların saçmalık seviyesi"
twitter.com

14. "Dışardayken alakam olmamasına rağmen başka insanların konuşmalarını dinleme şeklim"

14. "Dışardayken alakam olmamasına rağmen başka insanların konuşmalarını dinleme şeklim"
twitter.com

15. "Banka hesabımı kontrol edip aslında dolandırılmadığımı, tüm paramı kendim yediğimi fark etmişimdir."

15. "Banka hesabımı kontrol edip aslında dolandırılmadığımı, tüm paramı kendim yediğimi fark etmişimdir."
twitter.com

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