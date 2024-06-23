Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler
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1. "Yoo ne ağlaması ya demişimdir"
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2. "Bu yaz sivrisinekler için çözümüm"
3. "Köpeğinin patisine yanlışlıkla basmışsındır ve o ruhuna işleyen sesi duymuşsundur"
4. "Aynen kanka yazlar kıştan daha iyidir"
5. "Ödevini yaparken kağıdına 'Haddizatında' yazmışsındır."
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6. "Sahte gülüşünü İki kere yapmana rağmen karşındaki hala konuşuyordur"
7. "Üniversitedeki grup projelerinin alakasızlığı"
8. "Hayatımın aşkı olabilirsin ama bu oyunda birbirimize yabancıyız"
9. "Telefonun flaşını kullanmak için uygulama indirmemiz gereken antik çağlar"
10. "Sekiz dakika fazladan uyumak için tüm kariyerimi riske atma şeklim"
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11. "Şartlı tahliyeye uygun birisi var mı diye engellenenler listemi kontrol ediyorumdur"
12. "GTA'da canım sıkıldığı için ölmek zorunda kalan herkese Allah rahmet eylesin"
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