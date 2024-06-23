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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 17:54

Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler

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1. "Yoo ne ağlaması ya demişimdir"

1. "Yoo ne ağlaması ya demişimdir"
twitter.com

2. "Bu yaz sivrisinekler için çözümüm"

2. "Bu yaz sivrisinekler için çözümüm"
twitter.com

3. "Köpeğinin patisine yanlışlıkla basmışsındır ve o ruhuna işleyen sesi duymuşsundur"

3. "Köpeğinin patisine yanlışlıkla basmışsındır ve o ruhuna işleyen sesi duymuşsundur"
twitter.com

4. "Aynen kanka yazlar kıştan daha iyidir"

4. "Aynen kanka yazlar kıştan daha iyidir"
twitter.com

5. "Ödevini yaparken kağıdına 'Haddizatında' yazmışsındır."

5. "Ödevini yaparken kağıdına 'Haddizatında' yazmışsındır."
twitter.com

Haddizatında: aslında, gerçeğinde, doğrusu şu ki.

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6. "Sahte gülüşünü İki kere yapmana rağmen karşındaki hala konuşuyordur"

6. "Sahte gülüşünü İki kere yapmana rağmen karşındaki hala konuşuyordur"
twitter.com

7. "Üniversitedeki grup projelerinin alakasızlığı"

7. "Üniversitedeki grup projelerinin alakasızlığı"
twitter.com

8. "Hayatımın aşkı olabilirsin ama bu oyunda birbirimize yabancıyız"

8. "Hayatımın aşkı olabilirsin ama bu oyunda birbirimize yabancıyız"
twitter.com

9. "Telefonun flaşını kullanmak için uygulama indirmemiz gereken antik çağlar"

9. "Telefonun flaşını kullanmak için uygulama indirmemiz gereken antik çağlar"
twitter.com

10. "Sekiz dakika fazladan uyumak için tüm kariyerimi riske atma şeklim"

10. "Sekiz dakika fazladan uyumak için tüm kariyerimi riske atma şeklim"
twitter.com
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11. "Şartlı tahliyeye uygun birisi var mı diye engellenenler listemi kontrol ediyorumdur"

11. "Şartlı tahliyeye uygun birisi var mı diye engellenenler listemi kontrol ediyorumdur"
twitter.com

12. "GTA'da canım sıkıldığı için ölmek zorunda kalan herkese Allah rahmet eylesin"

12. "GTA'da canım sıkıldığı için ölmek zorunda kalan herkese Allah rahmet eylesin"
twitter.com

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