Deniz, Güneş ve Tarihin Bir Arada Olduğu Ege’de Gitmeye Doyamayacağınız 10 Yer
Deniz, Güneş ve Tarihin Bir Arada Olduğu Ege’de Gitmeye Doyamayacağınız 10 Yer
Ege denildi mi akla o masmavi deniz, sıcak güneş ve her köşesinde karşınıza çıkan tarihle harmanlanmış tatil rotaları gelir. Peki, Ege’nin hangi noktaları gerçekten keşfedilmeye değer? İşte, denizin tadını çıkarıp, tarihe dokunabileceğiniz Ege’de gezilecek 10 harika yer!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Efes Antik Kenti – İzmir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bodrum Kalesi ve Antik Tiyatro – Muğla
3. Şirince – İzmir
4. Didyma Antik Kenti – Aydın
5. Foça – İzmir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın