Deniz Çekildikçe Yeni Kara Parçaları Ortaya Çıktı: Adaların Görünümü Değişti
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Mahaçkale'ye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Çeçen Adası, Agrahan Yarımadası'yla fiilen birleşti.
Kalmukya'da kıyı 10 kilometreden fazla denize doğru ilerledi, bazı adalar yarımadaya dönüştü.
Hazar Denizi 1996'dan bu yana yaklaşık 28,6 bin kilometrekare küçüldü.
Çekilmenin ana nedenleri iklim değişikliği, artan sıcaklık ve buharlaşma.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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