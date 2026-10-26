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Deniz Çekildikçe Yeni Kara Parçaları Ortaya Çıktı: Adaların Görünümü Değişti

Deniz Çekildikçe Yeni Kara Parçaları Ortaya Çıktı: Adaların Görünümü Değişti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 16:41
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Hazar Denizi'nin seviyesi 1990'ların ortasından bu yana düşüyor ve son yıllarda düşüş hızlandı. Rusya'ya bağlı Dağıstan'da kıyı birkaç kilometre geriledi, bir ada da fiilen karayla birleşti.

İşte detaylar...

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Mahaçkale'ye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Çeçen Adası, Agrahan Yarımadası'yla fiilen birleşti.

Mahaçkale'ye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Çeçen Adası, Agrahan Yarımadası'yla fiilen birleşti.

Dağıstan'daki Kizlyar Körfezi'nde kıyı çizgisi birkaç kilometre geriledi. Agrahan Körfezi ise kuzey kısmı dışında neredeyse tamamen kayboldu.

Sığlaşma, Mahaçkale Limanı'nın gemi girişinde de çamur birikmesine yol açtı. Bu durum, limana giren gemiler için tehlike oluşturdu.

Kalmukya'da kıyı 10 kilometreden fazla denize doğru ilerledi, bazı adalar yarımadaya dönüştü.

Kalmukya'da kıyı 10 kilometreden fazla denize doğru ilerledi, bazı adalar yarımadaya dönüştü.

150 yıl önce bir adanın üzerinde bulunan Lagan şehri, bugün karanın içlerinde kalmış durumda. Şehrin gemi kanalı da büyük ölçüde sığlaştı.

Astrahan bölgesindeki Volga Deltası'nda ise yeni sığlıklar ve adalar ortaya çıktı.

Hazar Denizi 1996'dan bu yana yaklaşık 28,6 bin kilometrekare küçüldü.

Hazar Denizi 1996'dan bu yana yaklaşık 28,6 bin kilometrekare küçüldü.

Kaybedilen alan, denizin 1996'daki yüzölçümünün yüzde 7,4'üne denk geliyor ve Arnavutluk topraklarıyla kıyaslanabilecek büyüklükte. Deniz seviyesi 1995'ten bu yana yılda ortalama 10 santimetre kadar düştü ve toplamda yaklaşık 3 metre azaldı.

Düşüş son yıllarda hızlandı. Rusya Bilimler Akademisi Şirşov Oşinoloji Enstitüsü'nün baş araştırmacısı Andrey Kostyanoy, 2005-2019 arasında yılda ortalama 8,16 santimetre olan düşüşün 2020-2024'te 22,7 santimetreye çıktığını söyledi. Kostyanoy, 'Deniz seviyesindeki düşüşte bir yavaşlama görmüyoruz' dedi.

Çekilmenin ana nedenleri iklim değişikliği, artan sıcaklık ve buharlaşma.

Çekilmenin ana nedenleri iklim değişikliği, artan sıcaklık ve buharlaşma.

Hazar'ın seviyesi, başta Volga olmak üzere nehirlerden gelen su, yağış ve buharlaşma arasındaki dengeye bağlı. Volga havzasına düşen yağışın azalması, nehir üzerine kurulan barajlar ve rezervuarlar da denize akan suyu azaltıyor.

Araştırmacılara göre Hazar Denizi'nin seviyesi yüzyılın sonuna kadar 2 ila 21 metre daha düşebilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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