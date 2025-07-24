Demet Akalın'ın Canlı Performansı X Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!

Pop müziğin en sivri dilli, en dobra isimlerinden biri Demet Akalın. Mankenlikten sahnelere geçiş yapan Akalın, 2000’lerin başından beri Türk popunun gündemden düşmeyen şarkıcılarından. Müziğiyle olduğu kadar açıklamalarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla ve zaman zaman girdiği polemiklerle hep bir adım önde.

'Afedersin', 'Mucize', 'İlahi Adalet' gibi şarkılarla dillere pelesenk olan Demet Akalın, magazin dünyasının spot ışığını hiç üstünden eksik etmeyen isimlerden biri.

Ama bu kez gündeme geliş sebebi, ne sosyal medya kavgası ne de sert açıklamaları…Akalın canlı performansıyla dillere düştü!