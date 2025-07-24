Demet Akalın'ın Canlı Performansı X Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!
Pop müziğin en sivri dilli, en dobra isimlerinden biri Demet Akalın. Mankenlikten sahnelere geçiş yapan Akalın, 2000’lerin başından beri Türk popunun gündemden düşmeyen şarkıcılarından. Müziğiyle olduğu kadar açıklamalarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla ve zaman zaman girdiği polemiklerle hep bir adım önde.
'Afedersin', 'Mucize', 'İlahi Adalet' gibi şarkılarla dillere pelesenk olan Demet Akalın, magazin dünyasının spot ışığını hiç üstünden eksik etmeyen isimlerden biri.
Ama bu kez gündeme geliş sebebi, ne sosyal medya kavgası ne de sert açıklamaları…Akalın canlı performansıyla dillere düştü!
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İşte o anlar:
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Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Alaçatı’daki bir mekanda sahne aldı. Her zamanki gibi enerjik, iddialı ve bol ışıltılıydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Kezban Akalın haberleri yoktu yine başladı 🤢
a little bit varotik kezoliçe queen issues