Deep Turkish Web Entel Feridun Skeci Nedeniyle İfadeye Çağrıldı
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Entel Feridun skeci Deep Turkish Web'in YouTube kanalına seri şekilde skeçler attığı dönemlerde öne çıkan içeriklerden biriydi.
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Avukat Emir Gürbüz Kızgır Kardeşlerin 6 yıl önce çekilmiş bu video nedeniyle ifadeye çağrıldıklarını böyle duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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