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Deep Turkish Web Entel Feridun Skeci Nedeniyle İfadeye Çağrıldı

Deep Turkish Web Entel Feridun Skeci Nedeniyle İfadeye Çağrıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2025 - 14:13

Deep Turkish Web olarak bilinen Emre ve Erdi Kızgır kardeşler şimdiye dek pek çok kez ifadeye çağrılmıştı. Avukat Emir Gürbüz'ün aktardığına göre ikili bugün tekrar ifade verdi. İkilinin ifadeye çağrılma nedeni ise 6 yıl önce çekilen ve bugüne dek internet tarihinde 'meme' olan Entel Feridun skeci.

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Entel Feridun skeci Deep Turkish Web'in YouTube kanalına seri şekilde skeçler attığı dönemlerde öne çıkan içeriklerden biriydi.

Entel Feridun skeci Deep Turkish Web'in YouTube kanalına seri şekilde skeçler attığı dönemlerde öne çıkan içeriklerden biriydi.

'Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun ağbi', 'Bu huzursuzluk meyvesini vermeli' gibi replikleriyle çokça konuşulan skeç tekrar gündeme geldi.

Avukat Emir Gürbüz Kızgır Kardeşlerin 6 yıl önce çekilmiş bu video nedeniyle ifadeye çağrıldıklarını böyle duyurdu.

Avukat Emir Gürbüz Kızgır Kardeşlerin 6 yıl önce çekilmiş bu video nedeniyle ifadeye çağrıldıklarını böyle duyurdu.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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