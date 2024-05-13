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Goygoy
Dede Korkut Hikayelerinden Fırlama Testiyi Sürahi Yapan Kişi Timeline'ı Şenlendirdi

Dede Korkut Hikayelerinden Fırlama Testiyi Sürahi Yapan Kişi Timeline'ı Şenlendirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 13:00

Son günlerde birbirinden farklı sunumlar görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de Keloğlan masallarından fırlayan su testisi oldu. Sosyal medya kullanıcılarından ise birbirinden renkli yorumlar geldi!

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Son zamanlarda annelerden gelen özel sunumlar timeline'ı şenlendirmeye başladı.

Son zamanlarda annelerden gelen özel sunumlar timeline'ı şenlendirmeye başladı.
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Her geçen gün yeni bir sunumun karşımıza çıktığı sosyal medyada bu kez masallardan fırlayan bir nesne karşımıza çıktı. Öyle ki bu nesneyi savunanlar kadar, goygoyunu yapanlar da vardı!

Buyurunuz bahsi geçen sürahi!

Buyurunuz bahsi geçen sürahi!
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Bu nasıl bir hafızadır arkadaşlar, valla tebrik ederiz.

Bu nasıl bir hafızadır arkadaşlar, valla tebrik ederiz.
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Üstelik tam olarak sahnesi de var.

Üstelik tam olarak sahnesi de var.
twitter.com

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Peki testi dalga geçildiği kadar kötü bir eşya mı gerçekten?

Peki testi dalga geçildiği kadar kötü bir eşya mı gerçekten?
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Üstünde markası yazsa kullanırsınız...

Üstünde markası yazsa kullanırsınız...
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Bu doğru olabilir mi?

Bu doğru olabilir mi?
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O zaman herkes tarafını belli etsin. 😂

O zaman herkes tarafını belli etsin. 😂
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