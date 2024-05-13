Dede Korkut Hikayelerinden Fırlama Testiyi Sürahi Yapan Kişi Timeline'ı Şenlendirdi
Dede Korkut Hikayelerinden Fırlama Testiyi Sürahi Yapan Kişi Timeline'ı Şenlendirdi
Son günlerde birbirinden farklı sunumlar görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de Keloğlan masallarından fırlayan su testisi oldu. Sosyal medya kullanıcılarından ise birbirinden renkli yorumlar geldi!
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Son zamanlarda annelerden gelen özel sunumlar timeline'ı şenlendirmeye başladı.
Buyurunuz bahsi geçen sürahi!
Bu nasıl bir hafızadır arkadaşlar, valla tebrik ederiz.
Üstelik tam olarak sahnesi de var.
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Peki testi dalga geçildiği kadar kötü bir eşya mı gerçekten?
Üstünde markası yazsa kullanırsınız...
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Bu doğru olabilir mi?
O zaman herkes tarafını belli etsin. 😂
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