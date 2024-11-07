Daron Acemoğlu'na "Türkiye'de Olsan Nobel Alır mıydın?" Sorusu!
Daron Acemoğlu'na "Türkiye'de Olsan Nobel Alır mıydın?" Sorusu!
2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle dünyaca ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu'na verilmişti. Brand Week İstanbul'da konuşmacı olmak üzere Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasının ardından ilk kez Türkiye'ye gelen Acemoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu. Acemoğlu, Altaylı'nın “Aynı eğitim, aynı bilgi düzeyi, aynı Daron olarak Türkiye’de çalışıyor olsaydın Nobel alabilir miydin?” sorusu üzerine de “Alamazdım. Çünkü Türk Üniversiteleri özgür değil. Bir bilim insanına ne yapması gerektiğini söylerseniz o bilim insanı Nobel falan alamaz' yanıtını verdi.
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2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verilmişti.
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Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edillen Nobel'i Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı.
Brand Week İstanbul'da konuşmacı olmak üzere Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasının ardından ilk kez Türkiye'ye gelen Acemoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.
Acemoğlu, Altaylı'nın “Aynı eğitim, aynı bilgi düzeyi, aynı Daron olarak Türkiye’de çalışıyor olsaydın Nobel alabilir miydin?” sorusu üzerinde de “Alamazdım. Çünkü Türk Üniversiteleri özgür değil. Bir bilim insanına ne yapması gerektiğini söylerseniz o bilim insanı Nobel falan alamaz" yanıtını verdi.
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