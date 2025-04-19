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Daha Neler Göreceğiz! Facebook Grubunda Kadınların Gizli Çekilmiş Görüntülerini Yayınlıyorlar

Daha Neler Göreceğiz! Facebook Grubunda Kadınların Gizli Çekilmiş Görüntülerini Yayınlıyorlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 17:53

Hande Kuday, X hesabı üzerinden 'İtiraf Ediyorum' isimli Facebook grubunda habersiz çekilmiş kadın fotoğrafları yayınlandığını açıkladı. Grupta toplu taşımada, misafirliğe gittiği evde, sokakta ve hatta aile içindeyken habersizce fotoğrafları çekilen kadınların görüntüleri uygunsuz açıklamalarla ifşa ediliyor.

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Kadınlara yönelik taciz ve siber zorbalığa bir yenisi daha eklendi.

Kadınlara yönelik taciz ve siber zorbalığa bir yenisi daha eklendi.

Hande Kuday, X hesabı üzerinden Facebook'taki 'İtiraf Ediyorum' adlı bir grupta kadınların habersiz çekilen görüntülerinin yayınlandığını açıkladı.

9 bin üyeli olduğu belirlenen grubunun paylaşımlarının büyük bölümü sokakta, toplu taşımada ya da aile ortamında kadınların habersizce çekilen görüntülerden oluşuyor. Görüntüler uygunsuz ifadelerle ifşa edilirken bazı görüntülerin bizzat aile üyeleri tarafından yayınlanması mide bulandıran diğer detay oldu.

Kuday, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kuday, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Facebook’ta “İTİRAF EDİYORUM!! isimli ve 9 bin üyeli herkese açık böyle bir grup olduğu bilgisi geldi. (buna benzer isimli çok grup var karışmasın) Grubun zaten tüm paylaşımları inanılmaz ama büyük bir bölümünü kadınların habersiz çekilmiş fotoğrafları oluşturuyor. Toplu taşımada, misafirliğe gittiği evde, sokakta ve hatta aile içinde kadınların habersiz ve tabii ki izinsiz görüntülerini yayan ve bunlarla ilgili fantezilerini paylaşan bir grup tacizci hiç kimseden çekinmeden böyle bir komünite oluşturmuş. Bakın biri bu gruba kızı için evde özel ders aradığını yazmış. Altında da “keyifli bir ders” yorumu var.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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