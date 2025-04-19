Daha Neler Göreceğiz! Facebook Grubunda Kadınların Gizli Çekilmiş Görüntülerini Yayınlıyorlar
Hande Kuday, X hesabı üzerinden 'İtiraf Ediyorum' isimli Facebook grubunda habersiz çekilmiş kadın fotoğrafları yayınlandığını açıkladı. Grupta toplu taşımada, misafirliğe gittiği evde, sokakta ve hatta aile içindeyken habersizce fotoğrafları çekilen kadınların görüntüleri uygunsuz açıklamalarla ifşa ediliyor.
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Kadınlara yönelik taciz ve siber zorbalığa bir yenisi daha eklendi.
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Kuday, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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