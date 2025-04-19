Daha Neler Göreceğiz! Facebook Grubunda Kadınların Gizli Çekilmiş Görüntülerini Yayınlıyorlar

'Facebook’ta “İTİRAF EDİYORUM!! isimli ve 9 bin üyeli herkese açık böyle bir grup olduğu bilgisi geldi. (buna benzer isimli çok grup var karışmasın) Grubun zaten tüm paylaşımları inanılmaz ama büyük bir bölümünü kadınların habersiz çekilmiş fotoğrafları oluşturuyor. Toplu taşımada, misafirliğe gittiği evde, sokakta ve hatta aile içinde kadınların habersiz ve tabii ki izinsiz görüntülerini yayan ve bunlarla ilgili fantezilerini paylaşan bir grup tacizci hiç kimseden çekinmeden böyle bir komünite oluşturmuş. Bakın biri bu gruba kızı için evde özel ders aradığını yazmış. Altında da “keyifli bir ders” yorumu var.'