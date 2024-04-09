Daha Çok Eğitimle Daha Çok Para Kazanamadığı Gerçeğiyle Berberde Yüzleşen Kişiye Yapılan Yorumlar İlgi Çekti
Daha Çok Eğitimle Daha Çok Para Kazanamadığı Gerçeğiyle Berberde Yüzleşen Kişiye Yapılan Yorumlar İlgi Çekti
Türkiye'de üniversite eğitiminin yaygınlaşıp, mesleki eğitimin azalması her geçen gün eğitimli kesimin gelir hesaplarıyla daha çok kazanamadığını gerçeğiyle mücadele etmesine neden oluyor. Dünyada da trendler bu yönde evrilirken, bayram üzeri berber hesabı da yorumlarda ilgi çekti.
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Son yıllarda artan enflasyonla özellikle beyaz yakalı kesim, maaşlarındaki erimeyi Bihter'in Behlül'le Nihal'i izlemesi gibi izliyor.
O zaman önce efsaneyi hatırlayalım.
Uzun süredir, ameliyat ücretleriyle tesisat ustalarını ücretlerini karşılaştıran doktorlara alışmıştık. Bu kez gündemde berberler var. Çünkü bayram üstü yoğunluk malum, bu da klasik bir Türk vatandaşının ata sporu matematik ve finansal okur yazarlıkla mekanın kazancını hesaplamasına neden oluyor.
Bir kullanıcının paylaşımı da dikkat çekiyor: "Berberde sıra bulamıyoruz" diye başlayan paylaşımda bayram öncesi yoğunluk es geçilerek ilk hesap hatası yapılıyor.
Yorumlar da çeşitli oluyor.
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Kadın kuaförlerinin maliyetleri de hesaplanmadan yapılan yorumlar olurken,
Destekler de gecikmiyor.
Hesabın boyutu da sorgulanırken,
Uzmanlar da "nitelik" konusuna değiniyor.
Karıştırmayanların da hepsinin kazancının yüksek olmadığı bilinse de
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Tüm yeteneklerimiz gibi bunu da yurt dışına kaptırdığımız uyarısı da gecikmiyor.
Bazı toplumsal sorunlarımız olduğu gerçeği de yüzümüze vururken,
Eğitim sistemi temelinde yaşanan sorunlar da konuya dahil oluyor.
Belki de çocukluktan ödül-ceza sistemi sorunlu olurken,
Az bulunanın daha değerli olması gerçeği de karşı kıyıya geçince şaşkınlık yaratabiliyor.
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Siz ne dersiniz?
Bu fiyat karşılaştırması mantıklı mı?
Yorumlara bekliyoruz.
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