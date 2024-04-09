Daha Çok Eğitimle Daha Çok Para Kazanamadığı Gerçeğiyle Berberde Yüzleşen Kişiye Yapılan Yorumlar İlgi Çekti

Türkiye'de üniversite eğitiminin yaygınlaşıp, mesleki eğitimin azalması her geçen gün eğitimli kesimin gelir hesaplarıyla daha çok kazanamadığını gerçeğiyle mücadele etmesine neden oluyor. Dünyada da trendler bu yönde evrilirken, bayram üzeri berber hesabı da yorumlarda ilgi çekti.