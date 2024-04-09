Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Daha Çok Eğitimle Daha Çok Para Kazanamadığı Gerçeğiyle Berberde Yüzleşen Kişiye Yapılan Yorumlar İlgi Çekti

Daha Çok Eğitimle Daha Çok Para Kazanamadığı Gerçeğiyle Berberde Yüzleşen Kişiye Yapılan Yorumlar İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 15:55

Türkiye'de üniversite eğitiminin yaygınlaşıp, mesleki eğitimin azalması her geçen gün eğitimli kesimin gelir hesaplarıyla daha çok kazanamadığını gerçeğiyle mücadele etmesine neden oluyor. Dünyada da trendler bu yönde evrilirken, bayram üzeri berber hesabı da yorumlarda ilgi çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son yıllarda artan enflasyonla özellikle beyaz yakalı kesim, maaşlarındaki erimeyi Bihter'in Behlül'le Nihal'i izlemesi gibi izliyor.

Son yıllarda artan enflasyonla özellikle beyaz yakalı kesim, maaşlarındaki erimeyi Bihter'in Behlül'le Nihal'i izlemesi gibi izliyor.

O zaman önce efsaneyi hatırlayalım.

O zaman önce efsaneyi hatırlayalım.

Dünyada da artan bir şekilde zanaatkârların el becerisi isteyen işlerde daha çok kazandığı konuşuluyor. Yüksek eğitimin artık daha kolay ulaşılabilir olması da bu alanda ücretleri kısıtlamaya başladı.

Uzun süredir, ameliyat ücretleriyle tesisat ustalarını ücretlerini karşılaştıran doktorlara alışmıştık. Bu kez gündemde berberler var. Çünkü bayram üstü yoğunluk malum, bu da klasik bir Türk vatandaşının ata sporu matematik ve finansal okur yazarlıkla mekanın kazancını hesaplamasına neden oluyor.

Uzun süredir, ameliyat ücretleriyle tesisat ustalarını ücretlerini karşılaştıran doktorlara alışmıştık. Bu kez gündemde berberler var. Çünkü bayram üstü yoğunluk malum, bu da klasik bir Türk vatandaşının ata sporu matematik ve finansal okur yazarlıkla mekanın kazancını hesaplamasına neden oluyor.

Bir kullanıcının paylaşımı da dikkat çekiyor: "Berberde sıra bulamıyoruz" diye başlayan paylaşımda bayram öncesi yoğunluk es geçilerek ilk hesap hatası yapılıyor.

Bir kullanıcının paylaşımı da dikkat çekiyor: "Berberde sıra bulamıyoruz" diye başlayan paylaşımda bayram öncesi yoğunluk es geçilerek ilk hesap hatası yapılıyor.
twitter.com

'Saç + sakal 500₺' üzerinden 'saatte 2 müşteri 12 saat açık dükkan = 24 müşteri toplam 12.000₺ net kâr günlük' denilerek ciro, kâr ile karışıyor. 

'Aylık 360.000₺' denilerek ayda hiç tatil yapılmayarak, '100’ü ıvır zıvıra gitse 250.000₺’den daha fazla kazanç' diye hesap sonlanıyor: '6 sene lisans 2 sene yüksek yaptık kazanamıyoruz şu kadar inanılmaz' denilerek kıyas da ekleniyor.

Yorumlar da çeşitli oluyor.

Yorumlar da çeşitli oluyor.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadın kuaförlerinin maliyetleri de hesaplanmadan yapılan yorumlar olurken,

Kadın kuaförlerinin maliyetleri de hesaplanmadan yapılan yorumlar olurken,
twitter.com

Destekler de gecikmiyor.

Destekler de gecikmiyor.
twitter.com

Hesabın boyutu da sorgulanırken,

Hesabın boyutu da sorgulanırken,
twitter.com

Uzmanlar da "nitelik" konusuna değiniyor.

Uzmanlar da "nitelik" konusuna değiniyor.
twitter.com

Karıştırmayanların da hepsinin kazancının yüksek olmadığı bilinse de

Karıştırmayanların da hepsinin kazancının yüksek olmadığı bilinse de
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm yeteneklerimiz gibi bunu da yurt dışına kaptırdığımız uyarısı da gecikmiyor.

Tüm yeteneklerimiz gibi bunu da yurt dışına kaptırdığımız uyarısı da gecikmiyor.
twitter.com

Bazı toplumsal sorunlarımız olduğu gerçeği de yüzümüze vururken,

Bazı toplumsal sorunlarımız olduğu gerçeği de yüzümüze vururken,
twitter.com

Eğitim sistemi temelinde yaşanan sorunlar da konuya dahil oluyor.

Eğitim sistemi temelinde yaşanan sorunlar da konuya dahil oluyor.
twitter.com

Belki de çocukluktan ödül-ceza sistemi sorunlu olurken,

Belki de çocukluktan ödül-ceza sistemi sorunlu olurken,
twitter.com

Az bulunanın daha değerli olması gerçeği de karşı kıyıya geçince şaşkınlık yaratabiliyor.

Az bulunanın daha değerli olması gerçeği de karşı kıyıya geçince şaşkınlık yaratabiliyor.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com

Bu fiyat karşılaştırması mantıklı mı?

Bu fiyat karşılaştırması mantıklı mı?
twitter.com

Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?