Dağın 1000 Metre Altına Süper Dedektör Kurdular: Yıldızların İzini Arıyorlar

Bir nötrino suyla etkileştiğinde elektrik yüklü bir parçacık oluşuyor. Bu parçacık suda ışığın sudaki hızından daha hızlı ilerlerse Çerenkov ışığı adı verilen zayıf bir ışık yayıyor. Duvarlardaki sensörler bu ışığın miktarını ve geliş zamanını ölçüyor, böylece parçacığın enerjisi ve yönü hesaplanıyor.

Ölçümün hassas olması için tanktaki su sürekli arıtılıyor. 2020'den beri suya nadir toprak elementi gadolinyum da ekleniyor. Bu element, süpernovalardan gelen nötrinoları diğer sinyallerden ayırt etmeyi kolaylaştırıyor.