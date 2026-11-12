Dağın 1000 Metre Altına Süper Dedektör Kurdular: Yıldızların İzini Arıyorlar
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Japonya'da bir dağın 1000 metre altında, 50 bin ton ultra saf suyla dolu dev bir tank bulunuyor. Super-Kamiokande adındaki bu dedektör, evren tarihi boyunca patlayan bütün yıldızlardan kalan nötrinoların ilk işaretine rastladı. Sonuç henüz kesin bir keşif sayılmıyor, ama araştırmacılar projenin başından beri bu sinyali arıyordu.
İşte detaylar...
Dev tankın duvarları yaklaşık 13 bin ışık sensörüyle kaplı.
Nötrinolar suyla etkileştiğinde çok zayıf bir ışık ortaya çıkıyor.
Patlayan yıldızların izi yaklaşık 5 bin günlük veride bulundu.
Süpernovalar, vücudumuzdaki elementlerin de başlıca kaynağı sayılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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