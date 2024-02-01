Cüneyt Özdemir'in Seks Satar Belgeseline Konuk Olan Nuri Alço, Yeşilçam'da Yaşanan Cinsellik Furyasını Anlattı
Cüneyt Özdemir'in Seks Satar Belgeseline Konuk Olan Nuri Alço, Yeşilçam'da Yaşanan Cinsellik Furyasını Anlattı
Cüneyt Özdemir'in ülkemizdeki cinsellik ve sekse olan bakış açısından yararlanarak mizahi bir yönden eleştirdiği konu hakkında çektiği 'Seks Satar' belgeseline Yeşilçam'ın tehlikeli ismi Nuri Alço da konuk oldu. Yeşilçam'da ilaçlı gazoz vererek kadınları ağına düşürürken izlediğimiz Nuri Alço, Yeşilçam'daki seks furyası hakkında itiraflarda bulundu.
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Cüneyt Özdemir yaptığı "Seks Satar" belgeseliyle gündeme bomba gibi düştü.
Belgeselde Yeşilçam efsanesi Nuri Alço, yönetmen Rıza Kıraç, akademisyen Serra Sezgin, gazeteci Mehmet Yılmaz, Onlyfans içerik üreticisi Merve Taşkın ve yazar Özgür Uysal yer alıyor.
Nuri Alço, belgeselin konusu gereği Yeşilçam'da yaşanan cinsellik ve seks furyası üzerine konuştu.
Bildiğiniz üzere Nuri Alço, yer aldığı yapımlarda kadınlara verdiği ilaçlı gazozlarla tanınıyordu.
Hal böyle olunca da ülkemizde 'seks satar' geleneğinin Yeşilçam'daki dönemlerini anlatmaktan çekinmedi.
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"Seks furyasında tabii ki oynayan belli sanatçılar oynasalar bir türlü, oynamasalar hepsi evli, aile insanları fakat para yok. Çalışmak mecburiyetinde. Mecbur olanlar oynadılar, mecbur olmayanlar direttiler."
"O zamanlar gerçekten aileleri bitirdi, her şeyi bitirdi maalesef. Sinemaya karşı bir soğukluk girdi. Bunu görünce 'Sinemayı canlandırmak için ne gerekiyor?' dendi. Tekrar güzel konulu filmler... Çünkü yapımcılarda para yoktu."
"İnsanlar diyordu ki 'Aman kızım dikkat et, içeceğin şeylere dikkat et. Tuvaletten döndüğünde aynı şeyi içme. Her türlü tehlikeyi gösteren mesajlı filmleri çektim Allah'a şükür. Ve böyle de bir şey olsa da birçok genç kızımızı kurtardık, sayemde kurtuldular."
Peki siz Nuri Alço'nun bu "Yeşilçam ve Yeşilçam'da seks furyası" itirafları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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