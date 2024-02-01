Cüneyt Özdemir'in Seks Satar Belgeseline Konuk Olan Nuri Alço, Yeşilçam'da Yaşanan Cinsellik Furyasını Anlattı

Cüneyt Özdemir'in ülkemizdeki cinsellik ve sekse olan bakış açısından yararlanarak mizahi bir yönden eleştirdiği konu hakkında çektiği 'Seks Satar' belgeseline Yeşilçam'ın tehlikeli ismi Nuri Alço da konuk oldu. Yeşilçam'da ilaçlı gazoz vererek kadınları ağına düşürürken izlediğimiz Nuri Alço, Yeşilçam'daki seks furyası hakkında itiraflarda bulundu.