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Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazetede: Bayramda Ücretsiz Olacak Köprü ve Otoyollar Belli Oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazetede: Bayramda Ücretsiz Olacak Köprü ve Otoyollar Belli Oldu

Kurban Bayramı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 08:54

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacak köprü ve otoyollar belli oldu.

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15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı'nı kapsayan, 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılacak.

Kurban Bayramı'nı kapsayan, 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılacak.

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