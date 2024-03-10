Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Asgari Ücret ve Emekli Maaşına Zam Yapılacak mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Asgari Ücret ve Emekli Maaşına Zam Yapılacak mı?
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Kamuoyunda “seçim öncesi emekliye ek zam” beklentisi oluşmuş durumda.
Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam - ikinci ücret artışı gündemini takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında emekliye ek zam ve asgari ücrete artışla ilgili konuştu ama net konuşmadı.
Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz şu “açıklamaları yaptı:
“Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”
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Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
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