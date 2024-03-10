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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Asgari Ücret ve Emekli Maaşına Zam Yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Asgari Ücret ve Emekli Maaşına Zam Yapılacak mı?

Asgari Ücret Emekli Zammı Emekli Maaşı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.03.2024 - 10:26

Emekli maaşlarına ek zam tartışmalarında seçim sonrası işaret edilmişti. Asgari ücrete ikinci zam da beklentiler arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında emekliye ek zam ve asgari ücrete artışla ilgili konuştu ama net konuşmadı. 

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Kamuoyunda “seçim öncesi emekliye ek zam” beklentisi oluşmuş durumda.

Kamuoyunda “seçim öncesi emekliye ek zam” beklentisi oluşmuş durumda.

Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam - ikinci ücret artışı gündemini takip ediyor.

Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam - ikinci ücret artışı gündemini takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında emekliye ek zam ve asgari ücrete artışla ilgili konuştu ama net konuşmadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında emekliye ek zam ve asgari ücrete artışla ilgili konuştu ama net konuşmadı.

Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz şu “açıklamaları yaptı:

Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz şu “açıklamaları yaptı:

“Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

“Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”
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Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

'Bizim önceliğimiz emekli oldu, çalışanlar oldu. Kesinlikle bundan hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin içindeki payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da oldukça yüksek bir rakama geldi, 16 milyon gibi bir rakama ulaştık. Dolayısıyla burada en küçük attığınız adımın büyük bir yansıması oluyor. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi? Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira.'

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