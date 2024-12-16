“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rüzgar ve Enerji Santralleri Tahsislerine El Koydu” İddiası

Gazeteci Fatih Altaylı ve akademisyen Uğur Emek’in gündeme getirdiği daha sonrasında da EPDK’nın açıklama yaparak bu ikili hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği olay ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği, rüzgar ve enerji santralleri ile ilgili 129 milyar 600 milyon dolarlık tahsis iddiasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın el koyduğu iddia edildi. Habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tahsislerin bir formül bulunarak iptal edilmesini ve ihaleye açılmasını istedi.

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