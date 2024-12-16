“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rüzgar ve Enerji Santralleri Tahsislerine El Koydu” İddiası
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rüzgar ve Enerji Santralleri Tahsislerine El Koydu” İddiası
Gazeteci Fatih Altaylı ve akademisyen Uğur Emek’in gündeme getirdiği daha sonrasında da EPDK’nın açıklama yaparak bu ikili hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği olay ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği, rüzgar ve enerji santralleri ile ilgili 129 milyar 600 milyon dolarlık tahsis iddiasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın el koyduğu iddia edildi. Habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tahsislerin bir formül bulunarak iptal edilmesini ve ihaleye açılmasını istedi.
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Fatih Altaylı, Eylül'de ilk kez kaleme aldığı yazısında enerji sektöründe usulsüzce dağıtılan lisanslar aracılığı ile bir grup insanın 6 milyar dolarlık rant elde ettiğini öne sürmüştü.
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Sonrasında Fatih Altaylı'nın programına konuk olan akademisyen Uğur Emek ise talihli lisans sahiplerine 30 yıl içerisinde 129 milyar 600 milyon dolarlık brüt gelir yaratıldığını iddia etmişti.
EPDK ise hem Fatih Altaylı hem de Uğur Emek'i yalanlamış haklarında suç duyurusunda bulunmuştu.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; ise rüzgar ve güneş enerji santrallerinin tahsisi ile ilgili gündeme gelen konuya bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil oldu.
Erdoğan, kurmaylarından konu hakkında bilgi aldı, kamuoyunda konuşulan bu tahsis olayının iptal edilmesi yönünde formüller üretilmesi konusunda talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu santrallerin ihale yolu ile verilmesine sıcak baktığı, bu konuda değişiklik yapılması konusunda uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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