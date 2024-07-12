Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esed'e 'Ya Ülkeme Gel Veya Üçüncü Bir Ülkede Bu Görüşmeyi Yapalım' Çağrımı Yaptım"

'Şimdi elimdeki bilgiyi sorma. Ben, şimdi size hangi bilgiyi aktardım? Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.i