Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esed'e 'Ya Ülkeme Gel Veya Üçüncü Bir Ülkede Bu Görüşmeyi Yapalım' Çağrımı Yaptım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esed'e 'Ya Ülkeme Gel Veya Üçüncü Bir Ülkede Bu Görüşmeyi Yapalım' Çağrımı Yaptım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında “Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz, 'Suriye Devlet Başkanı ile görüşeceğinizi' söylediniz. Türkiye'yi Suriye'de istemeyen farklı dış güçlerin Kayseri olaylarını provoke ettiğine dair bir bilgi var mı elinizde?" sorusuna şu cevabı verdi:
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İşte Erdoğan'ın açıklamları:
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