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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esed'e 'Ya Ülkeme Gel Veya Üçüncü Bir Ülkede Bu Görüşmeyi Yapalım' Çağrımı Yaptım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esed'e 'Ya Ülkeme Gel Veya Üçüncü Bir Ülkede Bu Görüşmeyi Yapalım' Çağrımı Yaptım"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.07.2024 - 09:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında “Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım” dedi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz, 'Suriye Devlet Başkanı ile görüşeceğinizi' söylediniz. Türkiye'yi Suriye'de istemeyen farklı dış güçlerin Kayseri olaylarını provoke ettiğine dair bir bilgi var mı elinizde?" sorusuna şu cevabı verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz, 'Suriye Devlet Başkanı ile görüşeceğinizi' söylediniz. Türkiye'yi Suriye'de istemeyen farklı dış güçlerin Kayseri olaylarını provoke ettiğine dair bir bilgi var mı elinizde?" sorusuna şu cevabı verdi:

'Şimdi elimdeki bilgiyi sorma. Ben, şimdi size hangi bilgiyi aktardım? Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.i

İşte Erdoğan'ın açıklamları:

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