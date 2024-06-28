Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sokak Hayvanları İçin Yeni Talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sokak Hayvanları İçin Yeni Talimat
AK Parti’de, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” kapsamında gündeme gelen “uyutma”ya alternatif çözüm arayışı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokak hayvanları meselesinin bu öneri çerçevesinde yeniden çalışılması talimatını verdiği öğrenildi.
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Milliyet’te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” görüşüldü.
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Bazı MYK üyelerinin “uyutma” yöntemine itiraz ettiği ve bunun yerine “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” modelini önerdiği toplantıda belediyelere “hayvanların cins, tür ve mevcut hallerine göre barınak kurma” zorunluluğu getirilmesi, görevini yapmayan belediyeler ve sorumlularının para cezasından hapis cezasına kadar ağır yaptırımlara tabi tutulması, hayvanı sokağa bırakan ya da üretip vahşileştirenlere ağır cezalar getirilmesi gibi alternatifler masaya yatırıldı.
Sağlıklı ve uysal hayvanların sahiplendirilmesi, saldırgan cinslerin ise sahiplendirilmesi yerine uzun süreli barınaklara alınması tartışıldı.
“Uyutma” alternatifine başından beri mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın, sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve bunun belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği öğrenildi.
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