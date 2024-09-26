Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar: Yeni Anayasa, Netanyahu, Ekonomi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar: Yeni Anayasa, Netanyahu, Ekonomi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi’nde gazetecilerin sorularını cevapladı.
Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından, İsrail'in saldırılarına, Ukrayna'daki son durumdan ABD başkanlık seçimlerine önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
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“(Teğmenlerin kılıçlı yemini) Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz”
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“Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir. BM Genel Kurulu ya o katile (Netanyahu) hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum BM tarihine bir kara leke olarak geçer. Hitler bir rüya görmüştü ve halklara kabus yaşatmıştı. Günümüzün Hitler'i Netanyahu da er ya da geç bunun bir rüya olduğunu anlayacak ve gerçekle yüzleşecek"
"Her şeyden önce bizim BRICS ve ASEAN'da yer almamız, buralarda görünmemiz, inanıyorum ki bölgelerin aritmetiğini değiştirecek. NATO ülkesiyiz diye Türk ve İslam dünyasıyla bağlantıyı koparamayız. BRICS ve ASEAN ekonomik işbirliklerimizi geliştirmek için fırsatlar barındıran yapılar. (BRICS'e ya da başka yapıya girmeyin) diyenler ile yıllardır parçası olmak için çalıştığımız AB'nin kapısında bizi yıllarca bekletenler aynı kişiler. Birleşmiş Milletler, güçlünün haklı olduğu bir düzene bekçilik yapan bir yapıya dönüşmüş ve işlevselliğini yitirmiş durumdadır"
"Lübnan'ın yeniden kendine gelmesi için imkanlar sağlayacağız, nasıl aslına dönüştüreceğimizi düşüneceğiz.Temennimiz,Lübnan'ın bir an önce travmayı atlatması"
"(ABD Başkanlık seçimi) Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri buna göre tekrar teraziye koyacağız. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Umarız netice hayırlı olur. (F35 programı) 1 milyar 450 milyon dolar alacağımız var. Şimdi bu alacağımızı tahsil etme noktasında adımlarımızı atmaya devam”
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"(Yeni Anayasa) Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan, 'Nasıl bir anayasa yapmalıyız?' sorusuna odaklanmalıyız. Anayasanın ilk 4 maddesiyle bir sorunumuz yok. MHP hazırlıklarını yaptı. Biz yaptık. Bu hazırlıkları bütünleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Güçlü bir anayasayı oluşturacağımıza inanıyorum"
"Ekonomide artık zor dönemleri geride bırakıyoruz. Uyguladığımız programın başarısını artık bizden çok uluslararası kuruluşlar ortaya koyuyor. Enflasyonu dizginlemeye başladık, kalıcı dezenflasyon süreci başlattık. Enflasyonda ayakları yere sağlam basan gerileme görüyoruz, hızlanarak devam edecek"
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Aynen aynen enflasyon dizginlendi market pazar ev kiraları su fatura yerinde sayıyor artık maaşım gibi 😂
ne İSTEDİLERSE verdik demiştin senin yaptığın suç değilmi kimin malını kime veriyorsun TEGMENLERE sen kurban ol
3 milyon muhursuz oy bastin gecen sefwr bu seferde 15 milyon muhursuz oyla gene secilmeyi planliyorsun gene ha