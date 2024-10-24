Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlık Etti: Güvenlik Zirvesi Sonrasında İlk Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlık Etti: Güvenlik Zirvesi Sonrasında İlk Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı.
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Toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenecek güvenlik toplantısına başkanlık etti.
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