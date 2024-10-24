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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlık Etti: Güvenlik Zirvesi Sonrasında İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlık Etti: Güvenlik Zirvesi Sonrasında İlk Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.10.2024 - 20:07 Son Güncelleme: 24.10.2024 - 20:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

Toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenecek güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenecek güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

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