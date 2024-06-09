Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarılan Öğrenci, Nihal-Bahar Candan’ın Kardeşi Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarılan Öğrenci, Nihal-Bahar Candan’ın Kardeşi Çıktı!
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Yeni müfredatın tanıtım programında sahneye çıkıp koşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarılan öğrencinin 'suç örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' ile suçlanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen yeni müfredatın tanıtım programına katıldı. Programda bir öğrenci sahneye çıkıp koşarak Erdoğan’a sarıldı. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.
Bu öğrencinin "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan yıllarca hapisleri istenen sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; adı Zeynep Su Candan olan öğrenci, “Ablalarımın durumunu tek tek anlattım. Gözümün içine bakarak dinleyip, ilgileneceğini söyledi. Çok mutluyum” dedi. Habere göre, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde okuyan ve LGS’ye yüzde 2’lik dilimle giren Zeynep Su Candan, ablalarına haksızlık yapıldığı iddia etti.
Zeynep Su Candan, ablalarının suçsuz olduğunu savunarak, şunları söyledi:
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