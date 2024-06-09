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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarılan Öğrenci, Nihal-Bahar Candan’ın Kardeşi Çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarılan Öğrenci, Nihal-Bahar Candan’ın Kardeşi Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.06.2024 - 09:37

Yeni müfredatın tanıtım programında sahneye çıkıp koşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarılan öğrencinin 'suç örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' ile suçlanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen yeni müfredatın tanıtım programına katıldı. Programda bir öğrenci sahneye çıkıp koşarak Erdoğan’a sarıldı. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen yeni müfredatın tanıtım programına katıldı. Programda bir öğrenci sahneye çıkıp koşarak Erdoğan’a sarıldı. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

Bu öğrencinin "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan yıllarca hapisleri istenen sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Bu öğrencinin "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan yıllarca hapisleri istenen sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; adı Zeynep Su Candan olan öğrenci, “Ablalarımın durumunu tek tek anlattım. Gözümün içine bakarak dinleyip, ilgileneceğini söyledi. Çok mutluyum” dedi. Habere göre, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde okuyan ve LGS’ye yüzde 2’lik dilimle giren Zeynep Su Candan, ablalarına haksızlık yapıldığı iddia etti.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; adı Zeynep Su Candan olan öğrenci, “Ablalarımın durumunu tek tek anlattım. Gözümün içine bakarak dinleyip, ilgileneceğini söyledi. Çok mutluyum” dedi. Habere göre, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde okuyan ve LGS’ye yüzde 2’lik dilimle giren Zeynep Su Candan, ablalarına haksızlık yapıldığı iddia etti.

Zeynep Su Candan, ablalarının suçsuz olduğunu savunarak, şunları söyledi:

Zeynep Su Candan, ablalarının suçsuz olduğunu savunarak, şunları söyledi:

'Bütün bunları Cumhurbaşkanı’mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi.'

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