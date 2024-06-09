Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarılan Öğrenci, Nihal-Bahar Candan’ın Kardeşi Çıktı!

'Bütün bunları Cumhurbaşkanı’mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi.'