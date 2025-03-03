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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İtirafıyla Gündeme Geldi: “Hak Ederek Başdanışman Olmadım”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İtirafıyla Gündeme Geldi: “Hak Ederek Başdanışman Olmadım”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.03.2025 - 13:52

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini yerine getiren Oktay Saral, katıldığı programda yaptığı açıklamayla konuşuldu. Oktay Saral, görevi için “Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım.” demesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları da açıklama karşısında yorumlarda düşüncelerini belirtti.

Detaylara geçelim. 👇

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Oktay Saral, göreviyle ilgili ilk olarak “Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım.” dedi ve açıklamaya devam etti.

Oktay Saral, göreviyle ilgili ilk olarak “Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım.” dedi ve açıklamaya devam etti.

“Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli insanlar var.” sözlerini dile getirdi.

“Biz Cumhurbaşkanımıza ülke, millet, devlet yolunda yol arkadaşlığı yapıyoruz.” dedikten sonra yerinden memnun olduğunu da ekledi.

“Biz Cumhurbaşkanımıza ülke, millet, devlet yolunda yol arkadaşlığı yapıyoruz.” dedikten sonra yerinden memnun olduğunu da ekledi.

Katıldığı programdan kesit halinde paylaşılan videoya ise etkileşim yağdı. Kullanıcılar yorumlarda buluştu.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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