Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İtirafıyla Gündeme Geldi: “Hak Ederek Başdanışman Olmadım”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İtirafıyla Gündeme Geldi: “Hak Ederek Başdanışman Olmadım”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini yerine getiren Oktay Saral, katıldığı programda yaptığı açıklamayla konuşuldu. Oktay Saral, görevi için “Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım.” demesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları da açıklama karşısında yorumlarda düşüncelerini belirtti.
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Oktay Saral, göreviyle ilgili ilk olarak “Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım.” dedi ve açıklamaya devam etti.
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“Biz Cumhurbaşkanımıza ülke, millet, devlet yolunda yol arkadaşlığı yapıyoruz.” dedikten sonra yerinden memnun olduğunu da ekledi.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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