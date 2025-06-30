Cübbeli Ahmet'in "Yakışıklıların Çoğu Cehennemde" Açıklamasına Mizahşör Dokunuşu
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, özellikle açıklamalarıyla manşetlerde yer alıyor. Gençlere dair açıklamalarıyla sosyal medyada adından söz ettiren Cübbeli Ahmet, yine herkesin yorum yapacağı bir açıklamaya imza attı. Cübbeli Ahmet'in 'Yakışıklıların çoğu cehennemde. Çok yakışıklı olanın günahı bol olur.' sözleri, özellikle X'teki yorum ağına takıldı.
Goygoycular da kolları sıvadı.
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"Yakışıklıların çoğu cehennemde. Çok yakışıklı olanın günahı bol olur."
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X ahalisinden yorumlar da eksik olmadı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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