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Cübbeli Ahmet'in "Yakışıklıların Çoğu Cehennemde" Açıklamasına Mizahşör Dokunuşu

Cübbeli Ahmet'in "Yakışıklıların Çoğu Cehennemde" Açıklamasına Mizahşör Dokunuşu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.06.2025 - 23:41

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, özellikle açıklamalarıyla manşetlerde yer alıyor. Gençlere dair açıklamalarıyla sosyal medyada adından söz ettiren Cübbeli Ahmet, yine herkesin yorum yapacağı bir açıklamaya imza attı. Cübbeli Ahmet'in 'Yakışıklıların çoğu cehennemde. Çok yakışıklı olanın günahı bol olur.' sözleri, özellikle X'teki yorum ağına takıldı.

Goygoycular da kolları sıvadı.

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"Yakışıklıların çoğu cehennemde. Çok yakışıklı olanın günahı bol olur."

"Yakışıklıların çoğu cehennemde. Çok yakışıklı olanın günahı bol olur."

Bu zamana kadar özellikle gençlerle ilgili söyledikleriyle gündeme gelen Cübbeli Ahmet, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Yakışıklıların cehenneme gideceğini söyleyen isim 'Namaz kılmayıp halter kaldırmakla uğraşandan daha avanak kim olabilir? Çok yakışıklı olanların günahı bol olur.” diyerek sözlerini noktaladı.

X ahalisinden yorumlar da eksik olmadı.

X ahalisinden yorumlar da eksik olmadı.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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