Cübbeli Ahmet Hoca Kendisini İhraç Eden İsmailağa Cemaatini Babala TV'de Düelloya Davet Etti
Cübbeli Ahmet Hoca Kendisini İhraç Eden İsmailağa Cemaatini Babala TV'de Düelloya Davet Etti
Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa Cemaatinden ihraç edilmesinin ardından taraflar arasında gerilim devam ediyor. Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sert sözlerle İsmailağa Cemaatinin yetkililerini Babala TV'de düelloya davet etti.
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Cübbeli Mahmut Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, söylemleri sebebiyle gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün İsmailağa Cemaati Cübbeli Ahmet için, "Cemaatimizin hocalarını hedef göstermektedir", "Tarikatımızın mahremini ortaya saçmıştır", "Mahmud Efendi Hazretlerimizin ailesini hedef almıştır", "Hasan Efendi Hazretlerimize hürmetsizlik etmektedir", "Cemaati dağıtmak için çalışmaktadır" gerekçeleriyle Ahmet Mahmut Ünlü'nün cemaatten ihraç edildiğini açıklamıştı.
Cübbeli Ahmet Hoca ise bu açıklamadan sonra "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin” şeklinde karşılık verdi.
Bugün ise Cübbeli Mahmut Hoca sosyal medyadan İsmailağa Cemaatine bir çağrıda bulundu. Cübbeli Ahmet, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ey İsmailağa heyeti, siz 8'iniz ben tek! Bu stüdyoya sığmazsak büyük bir yer buluruz. Bu işe Babala TV bile talip olur. Gelmeyen şerefsiz, namerttir.”
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Bakalım Oğuzhan Uğur ve İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu çağrısına nasıl karşılık verecek?
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