Cübbeli Ahmet Hoca: “Kadınların Parfüm Sıkması Caiz Değildir, En Büyük Günahlardan Biridir”
Cübbeli Ahmet Hoca: “Kadınların Parfüm Sıkması Caiz Değildir, En Büyük Günahlardan Biridir”
Düzenli olarak ‘farklı’ açıklamaları ile gündeme gelen Cübbeli Ahmet, bir kez daha kadınları hedef aldı. Kadınların parfüm sıkarak dışarı çıkmasının günah olduğunu söyleyen Cübbeli, “Kadının parfüm sıkıp çıkması dünyadaki en büyük günahlardandır. Öyle Hacca giderek, namaz kılarak affedilen küçük günahlardan da değildir. Çok büyüktür' dedi.
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Dönem dönem tartışma yaratacak konularda açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet'ten yeni bir tartışma konusu daha geldi.
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Kadınlar hakkında '..... yapmaları günahtır' açıklamalarına devam eden Cübbeli Ahmet şimdi de kadınların parfüm sıkarak dışarı çıkmasının çok ağır günah olduğunu söyledi.
Cübbeli'nin açıklamaları 👇
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