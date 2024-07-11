Cübbeli Ahmet Hoca: “Kadınların Parfüm Sıkması Caiz Değildir, En Büyük Günahlardan Biridir”

Düzenli olarak ‘farklı’ açıklamaları ile gündeme gelen Cübbeli Ahmet, bir kez daha kadınları hedef aldı. Kadınların parfüm sıkarak dışarı çıkmasının günah olduğunu söyleyen Cübbeli, “Kadının parfüm sıkıp çıkması dünyadaki en büyük günahlardandır. Öyle Hacca giderek, namaz kılarak affedilen küçük günahlardan da değildir. Çok büyüktür' dedi.