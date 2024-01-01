Çözerken Zihninizin Sınırlarını Yerle Bir Edecek Genel Kültür Testi
Çözerken Zihninizin Sınırlarını Yerle Bir Edecek Genel Kültür Testi
İçerisinde birçok farklı kategoriden soru bulunduran genel kültür testimiz sizinle! 🙌
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1. Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, 1994 yılında 12 dalda Oscar'a aday olmuş ve 7 dalda ödül kazanan filmin adı nedir?
2. Hangi yıl, ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren Yuri Gagarin uzaya gitmiştir?
3. 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan şehir hangisidir?
4. Amazon Nehri hangi kıtadan doğar?
5. "Moonlight Sonata" adlı eseriyle ünlü besteci kimdir?
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6. Periyodik tablonun kaç element içerdiği bilinmektedir?
7. 1066 yılında gerçekleşen ve İngiltere tarihinde önemli bir dönemeç olan olay nedir?
8. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) genel merkezi hangi şehirdedir?
9. İlk bilgisayar programcısı olarak bilinen kişi kimdir?
10. Matematikte, bir sayının kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamına ne ad verilir?
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