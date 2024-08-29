Çorum'da İlginç Olay: Maymunun Isırdığı Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'da İlginç Olay: Maymunun Isırdığı Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı
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İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
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