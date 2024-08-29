Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Çorum'da İlginç Olay: Maymunun Isırdığı Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da İlginç Olay: Maymunun Isırdığı Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Çorum maymun
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 14:11

Çorum'da ilginç bir olay yaşandı. Bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen 19 yaşındaki Buse E.S'ye saldırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın