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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 16:16

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Bugün çileğin üstüne oturdum."

2. "Bugün çileğin üstüne oturdum."

3. "Peynir keserken peynir bıçağım kırıldı."

3. "Peynir keserken peynir bıçağım kırıldı."

4. "Nereye s*çacaklar ya?"

4. "Nereye s*çacaklar ya?"

5. Nazar çıkmış...

5. Nazar çıkmış...
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6. "Bunu dokuyan çocuk kör olmuş (!)"

6. "Bunu dokuyan çocuk kör olmuş (!)"

7. "Yeni döneme başlarken ne yapacağımı düşünüyorum."

7. "Yeni döneme başlarken ne yapacağımı düşünüyorum."

8. "Diş macunu kazası..."

8. "Diş macunu kazası..."

9. "Siz siz olun araç koltuklarınızı açık renk yapmayın."

9. "Siz siz olun araç koltuklarınızı açık renk yapmayın."

10. "İşten geldiğimde karşılaştığım sahne..."

10. "İşten geldiğimde karşılaştığım sahne..."
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11. "Köpeğim:1 - Koltuğum:0"

11. "Köpeğim:1 - Koltuğum:0"

12. "Susuz mac n cheese yaparsınız böyle oluyor."

12. "Susuz mac n cheese yaparsınız böyle oluyor."

13. "İyi ki bakmadan yememişim."

13. "İyi ki bakmadan yememişim."

14. "Evimin önünü buz kapladığı için işe gidemedim."

14. "Evimin önünü buz kapladığı için işe gidemedim."

15. Haftaya görüşmek üzere...👋

15. Haftaya görüşmek üzere...👋

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