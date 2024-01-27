Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Bugün çileğin üstüne oturdum."
3. "Peynir keserken peynir bıçağım kırıldı."
4. "Nereye s*çacaklar ya?"
5. Nazar çıkmış...
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6. "Bunu dokuyan çocuk kör olmuş (!)"
7. "Yeni döneme başlarken ne yapacağımı düşünüyorum."
8. "Diş macunu kazası..."
9. "Siz siz olun araç koltuklarınızı açık renk yapmayın."
10. "İşten geldiğimde karşılaştığım sahne..."
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11. "Köpeğim:1 - Koltuğum:0"
12. "Susuz mac n cheese yaparsınız böyle oluyor."
13. "İyi ki bakmadan yememişim."
14. "Evimin önünü buz kapladığı için işe gidemedim."
15. Haftaya görüşmek üzere...👋
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