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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
20.01.2024 - 14:16

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Yemek öncesinde gördüğüm manzara tuz biber oldu."

2. "Yemek öncesinde gördüğüm manzara tuz biber oldu."

3. "Mikrodalga fırının içi örümcek ağı bağlamış."

3. "Mikrodalga fırının içi örümcek ağı bağlamış."

4. "Ekonomiden haberiniz var mı?"

4. "Ekonomiden haberiniz var mı?"

5. "Köpeğin olduğunu söylemeden köpeğin olduğunu anlat."

5. "Köpeğin olduğunu söylemeden köpeğin olduğunu anlat."
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6. "Botumun tabanı parçalandı."

6. "Botumun tabanı parçalandı."

7. "Hava ne kadar soğuk ya...😱"

7. "Hava ne kadar soğuk ya...😱"

8. "Annem yatağımı yıkadığı için küf bağlamaya başladı."

8. "Annem yatağımı yıkadığı için küf bağlamaya başladı."

9. "Yanlışlıka kitabımı çamaşır makinesinde yıkadım."

9. "Yanlışlıka kitabımı çamaşır makinesinde yıkadım."

10. "Hulk olabilir miyim?"

10. "Hulk olabilir miyim?"
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11. "Siyah oje sürerken yanlışlıkla oje şişesini döktüm."

11. "Siyah oje sürerken yanlışlıkla oje şişesini döktüm."

12. "Isıtıcılı battaniyem az daha yangına sebep oluyordu. Dikkatli olmakta fayda var."

12. "Isıtıcılı battaniyem az daha yangına sebep oluyordu. Dikkatli olmakta fayda var."

13. 🥲 🥲 🥲

13. 🥲 🥲 🥲

14. "Tuvalete yetişmek için can havliyle anahtarı kırdım."

14. "Tuvalete yetişmek için can havliyle anahtarı kırdım."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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