Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Yemek öncesinde gördüğüm manzara tuz biber oldu."
3. "Mikrodalga fırının içi örümcek ağı bağlamış."
4. "Ekonomiden haberiniz var mı?"
5. "Köpeğin olduğunu söylemeden köpeğin olduğunu anlat."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Botumun tabanı parçalandı."
7. "Hava ne kadar soğuk ya...😱"
8. "Annem yatağımı yıkadığı için küf bağlamaya başladı."
9. "Yanlışlıka kitabımı çamaşır makinesinde yıkadım."
10. "Hulk olabilir miyim?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Siyah oje sürerken yanlışlıkla oje şişesini döktüm."
12. "Isıtıcılı battaniyem az daha yangına sebep oluyordu. Dikkatli olmakta fayda var."
13. 🥲 🥲 🥲
14. "Tuvalete yetişmek için can havliyle anahtarı kırdım."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda