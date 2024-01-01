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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.01.2024 - 14:31

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Annem oyun konsolu kolunun iyi bir pasta aksesuarı olduğunu düşünmüş."

2. "Annem oyun konsolu kolunun iyi bir pasta aksesuarı olduğunu düşünmüş."

3. "Sadece çikolata eritmek istemiştim."

3. "Sadece çikolata eritmek istemiştim."

4. "Makarna süzerken süzgecim kırıldı."

4. "Makarna süzerken süzgecim kırıldı."

5. "İyi ki rafın yanında değildim."

5. "İyi ki rafın yanında değildim."
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6. "Kim, neden yangın alarmının olduğu yere köpeğinin kakasını attı."

6. "Kim, neden yangın alarmının olduğu yere köpeğinin kakasını attı."

7. "Soğuk ısırığının sonuçları..."

7. "Soğuk ısırığının sonuçları..."

8. "Kırılmaz cam gerçekten kırılmıyormuş."

8. "Kırılmaz cam gerçekten kırılmıyormuş."

9. 🥲🥲🥲

9. 🥲🥲🥲

10. "Binlerce lira verdiğim süpürgem kırıldı."

10. "Binlerce lira verdiğim süpürgem kırıldı."
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11. "Bebeğim elindeki oyuncağı televizyona fırlattı."

11. "Bebeğim elindeki oyuncağı televizyona fırlattı."

12. "Yaşadığım korkuyu anlatamam."

12. "Yaşadığım korkuyu anlatamam."

13. "Arabamın klima sistemi bozulduğu için işe gidemiyorum."

13. "Arabamın klima sistemi bozulduğu için işe gidemiyorum."

14. "Sizce ev arkadaşım ne yapmış olabilir?"

14. "Sizce ev arkadaşım ne yapmış olabilir?"

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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