Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Annem oyun konsolu kolunun iyi bir pasta aksesuarı olduğunu düşünmüş."
3. "Sadece çikolata eritmek istemiştim."
4. "Makarna süzerken süzgecim kırıldı."
5. "İyi ki rafın yanında değildim."
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6. "Kim, neden yangın alarmının olduğu yere köpeğinin kakasını attı."
7. "Soğuk ısırığının sonuçları..."
8. "Kırılmaz cam gerçekten kırılmıyormuş."
9. 🥲🥲🥲
10. "Binlerce lira verdiğim süpürgem kırıldı."
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11. "Bebeğim elindeki oyuncağı televizyona fırlattı."
12. "Yaşadığım korkuyu anlatamam."
13. "Arabamın klima sistemi bozulduğu için işe gidemiyorum."
14. "Sizce ev arkadaşım ne yapmış olabilir?"
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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