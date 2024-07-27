Coldplay Konserinde İşitme Engelli Kişiler İçin Özel Yelekler Dağıtıldı: Müziğin Ritmi Vücutta Hissediliyor

Özel yelekleri deneyimleyen kişiler, “Kendimizi çok memnun hissediyoruz.” diyerek deneyimlerini şu şekilde aktarıyor:

“Bir işitme engelli ve sanatsever olarak, tüm işitme engellilerin sanattan eşit şekilde yararlanmaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Sanat eğiticidir ve sanatçıların ifade edecekleri, öğretecekleri ve yayacakları çok şey olduğunu düşünüyorum, bu yüzden eşit şekilde yararlanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum.”