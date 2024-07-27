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Coldplay Konserinde İşitme Engelli Kişiler İçin Özel Yelekler Dağıtıldı: Müziğin Ritmi Vücutta Hissediliyor

Coldplay Konserinde İşitme Engelli Kişiler İçin Özel Yelekler Dağıtıldı: Müziğin Ritmi Vücutta Hissediliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 15:38

Coldplay, dünyayı kasıp kavuran konserler vermeye devam ediyor. Pek çok ülkede konser veren Coldplay, ayrıca konserinde işitme engelli bireyleri de es geçmiyor.

Coldplay konserinde, hem işitme engelliler için işaret dili tercümanı hem de müziğin ritmini vücutta hissetttirebilen özel yelekler bulunuyor.

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Coldplay, verdiği muhteşem ötesi konserlerle seyircilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Coldplay, verdiği muhteşem ötesi konserlerle seyircilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Konser deneyimini arşa çıkartan Coldplay, bugüne kadar milyonlarca kişiye konser verdi. Birbirinden ünlü isimlerin, milyonların katıldığı konserlerin ise takdire şayan bir yönü daha var.

Coldplay konserlerinde, yıllardır işitme engelli bireyler için işaret dili tercümanları bulunuyor.

Coldplay konserlerinde, yıllardır işitme engelli bireyler için işaret dili tercümanları bulunuyor.

İşitme engelli bireyler, kendilerine özel ayrılan bölümde işaret dili tercümanları sayesinde o anda çalan şarkının sözlerini anlayabiliyor. Coldplay'in bu uygulamasından sonra, pek çok sanatçı da işaret dili tercümanıyla birlikte sahne almaya başladı.

Konserde işaret dili tercümesi yapacak olan tercümanlar, günler öncesinden çalışmalara başlayarak şarkı sözlerini nasıl çevirmeleri gerektiği üzerinde çalışmalar yürütüyorlar.

Konserde işaret dili tercümesi yapacak olan tercümanlar, günler öncesinden çalışmalara başlayarak şarkı sözlerini nasıl çevirmeleri gerektiği üzerinde çalışmalar yürütüyorlar.

Geçtiğimiz aylarda Singapur'da düzenlenen konserde, işaret dili tercümanları işitme engelli bireylerin de konserden son derece keyif aldığını belirtmişti.

Coldplay'in konserlerinde ayrıca işitme engelli bireylere özel yelekler de kullanılıyor. Bu yelekler, titreşim sayesinde müziğin ritmini vücutlarında hissedebiliyor!

Coldplay'in konserlerinde ayrıca işitme engelli bireylere özel yelekler de kullanılıyor. Bu yelekler, titreşim sayesinde müziğin ritmini vücutlarında hissedebiliyor!

Özel yelekleri deneyimleyen kişiler, “Kendimizi çok memnun hissediyoruz.” diyerek deneyimlerini şu şekilde aktarıyor:

 “Bir işitme engelli ve sanatsever olarak, tüm işitme engellilerin sanattan eşit şekilde yararlanmaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Sanat eğiticidir ve sanatçıların ifade edecekleri, öğretecekleri ve yayacakları çok şey olduğunu düşünüyorum, bu yüzden eşit şekilde yararlanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum.”

"“Kendimi harika hissediyorum, bu deneyim eşsizdi, özellikle de bize titreşim yaymak için grupla bağlantı kuran yeleği verdiklerinde!"

"“Kendimi harika hissediyorum, bu deneyim eşsizdi, özellikle de bize titreşim yaymak için grupla bağlantı kuran yeleği verdiklerinde!"

“Böylece tüm vücudumuz konser boyunca müziği hissetti, çok daha fazla keyif alabildik...'

Bu uygulamanın yakında bütün konserlerde kullanılabilmesini umuyoruz!

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