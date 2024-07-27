Coldplay Konserinde İşitme Engelli Kişiler İçin Özel Yelekler Dağıtıldı: Müziğin Ritmi Vücutta Hissediliyor
Coldplay Konserinde İşitme Engelli Kişiler İçin Özel Yelekler Dağıtıldı: Müziğin Ritmi Vücutta Hissediliyor
Coldplay, dünyayı kasıp kavuran konserler vermeye devam ediyor. Pek çok ülkede konser veren Coldplay, ayrıca konserinde işitme engelli bireyleri de es geçmiyor.
Coldplay konserinde, hem işitme engelliler için işaret dili tercümanı hem de müziğin ritmini vücutta hissetttirebilen özel yelekler bulunuyor.
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Coldplay, verdiği muhteşem ötesi konserlerle seyircilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.
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Coldplay konserlerinde, yıllardır işitme engelli bireyler için işaret dili tercümanları bulunuyor.
Konserde işaret dili tercümesi yapacak olan tercümanlar, günler öncesinden çalışmalara başlayarak şarkı sözlerini nasıl çevirmeleri gerektiği üzerinde çalışmalar yürütüyorlar.
Coldplay'in konserlerinde ayrıca işitme engelli bireylere özel yelekler de kullanılıyor. Bu yelekler, titreşim sayesinde müziğin ritmini vücutlarında hissedebiliyor!
"“Kendimi harika hissediyorum, bu deneyim eşsizdi, özellikle de bize titreşim yaymak için grupla bağlantı kuran yeleği verdiklerinde!"
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