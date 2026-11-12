Çoğu Kişi Kabuğunu Soyup Atıyor Ama Evde 4 Farklı İşe Yarıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Su dolu bir tencerede kısık ateşte ısıtılan kabuklar, doğal oda kokusuna dönüşüyor.
Kurutulan kabuklar potpuri yapımında kullanılabiliyor.
Beyaz sirkede bekletilen kabuklar, narenciye kokulu bir tezgâh spreyine dönüşüyor.
Rendelenmiş kabuk yemeklere aroma katıyor, fazlası dondurucuda saklanabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın