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Çoğu Kişi Kabuğunu Soyup Atıyor Ama Evde 4 Farklı İşe Yarıyor

Çoğu Kişi Kabuğunu Soyup Atıyor Ama Evde 4 Farklı İşe Yarıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:49
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Mandalina ve diğer narenciye kabukları çoğu zaman meyve yendikten hemen sonra çöpe gidiyor. Oysa bu kabuklar biraz hazırlıkla hem mutfakta hem de evin kokusunda işe yarıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Su dolu bir tencerede kısık ateşte ısıtılan kabuklar, doğal oda kokusuna dönüşüyor.

Su dolu bir tencerede kısık ateşte ısıtılan kabuklar, doğal oda kokusuna dönüşüyor.

Kabukları bir tencereye koyup üzerini suyla kapatmak ve suyu hafifçe kaynar hâlde tutmak yeterli. Narenciye kokusu yükselen buharla birlikte eve yayılıyor.

Farklı narenciye kabuklarını karıştırarak farklı kokular denemek de mümkün.

Kurutulan kabuklar potpuri yapımında kullanılabiliyor.

Kurutulan kabuklar potpuri yapımında kullanılabiliyor.

Kabuklar meyve kurutma makinesinde 4 ila 6 saatte, yaklaşık 93 derecelik fırında ise 30 dakikada kuruyor.

Kuruyan kabuklar tarçın çubuğu, karanfil, çam iğnesi ve çam kozalağı gibi kurutulmuş malzemelerle karıştırılarak potpuri hazırlanabiliyor. Bu karışımlar kış aylarında hediye olarak da verilebiliyor.

Beyaz sirkede bekletilen kabuklar, narenciye kokulu bir tezgâh spreyine dönüşüyor.

Beyaz sirkede bekletilen kabuklar, narenciye kokulu bir tezgâh spreyine dönüşüyor.

Taze ya da kurutulmuş kabuklar steril bir cam kavanoza konuyor ve üzeri damıtılmış beyaz sirkeyle kapatılıyor. Kavanozun ağzı kapatılıp karışım 4 ila 6 hafta bekletildikten sonra sıvı süzülüyor.

Ancak bu karışım her yüzeye uygun değil. Sirke doğal mermerle tepkimeye girip yüzeyde bozulmaya yol açabiliyor. Sirkeyi çamaşır suyuyla karıştırmak da tehlikeli gazlar oluşturabiliyor.

Rendelenmiş kabuk yemeklere aroma katıyor, fazlası dondurucuda saklanabiliyor.

Rendelenmiş kabuk yemeklere aroma katıyor, fazlası dondurucuda saklanabiliyor.

Kabuğu soyarken beyaz iç kısmı mümkün olduğunca az almak gerekiyor; bu bölüm acı bir tat veriyor ve iyi kurumuyor. İnce bir rendeyle alınan kabuk ise kurutmaya gerek kalmadan doğrudan dondurucuya konabiliyor.

Hazırda bekleyen rendelenmiş kabuk, makarnadan turtaya, ev yapımı baharat karışımlarından sıcak çay harmanlarına kadar pek çok tarife eklenebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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