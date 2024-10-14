Coğrafi Uzaklığa Rağmen Avusturya ve Avustralya'nın İsimleri Neden Birbirine Çok Benziyor?
Coğrafi Uzaklığa Rağmen Avusturya ve Avustralya'nın İsimleri Neden Birbirine Çok Benziyor?
İki farklı ülke ama birbirine benzer iki isim! Avusturya ve Avustralya'nın isimlerinin ardındaki etimolojik hikaye aslında dil evriminin ilginç yönlerini de gözler önüne seriyor. Gelin birlikte bakalım.
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Avusturya ve Avustralya'nın isimleri sıkça karıştırılıyor. İki ülkenin de isimleri birbirine benzerken, aralarında tarihsel bir bağ olup olmadığı merak ediliyor. Peki bu iki ülke arasında bir bağ mı var, yoksa bu benzerlik sadece bir tesadüf mü?
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Önce Avusturya'nın adının kökenine inelim. Avusturya, Orta Çağ Latincesinde "Marchia Austriaca" yani "doğu sınırı" anlamına geliyor. Avusturya bize göre batıda Almanya'ya göre ise doğuda.
Eski Yüksek Almanca’da "Ostarreich" olarak bilinen bu isim "doğu krallığı" anlamına geliyor. Modern Almancada ise "Österreich" olarak anılıyor. "Öst" kelimesi pek çok ülkeye "Aust" olarak geçerken, telaffuz olarak da kolaylık sağlıyor.
Diğer yandan Avustralya ismi ise 15. yüzyılda kaşiflerin keşfettiği "Terra Australis Incognita" isimli bir kıtadan geliyor. "Australis" kelimesi Latincede "güney" anlamına gelen "auster" kelimesinden türetilmiş. Avusturya ile ses benzerliği taşırken kökenleri ise farklı.
Kaşif Richard Hackluyt'un yazışmalarından birinde kıtanın ismi imla hatası nedeniyle "Australia" olarak yazılmış. Bu isim de benimsenerek 1824 yılından itibaren "Avustralya" olarak kullanılmaya başlanmış.
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Bunlara rağmen bağ var denilebilir. Çünkü dil tarihine baktığımızda her iki isimde de Hint-Avrupa dil ailesinin etkileri görülüyor. "Aus" kelimesinin "parlamak" ve "şafak" anlamlarına gelmesi bu benzerliğin dilsel kökenlerini de destekliyor. Aus kelimesi yalnızca yön amacıyla da kullanılmış olabilir. Güneş doğudan doğduğuna göre "aus"un bu anlamda kullanılması gayet mantıklı gibi.
Kaşiflerin de kıtaya giderken ekvatoru geçmesi gerektiğini hesap edersek burada Güneş'in etkisini yoğun bir şekilde hissettiği için "şafak" ve "parlamak" anlamına gelen "aus" kelimesini güney yönünü tarif edebilmek için kullanmış olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz?
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