Çocukların Kişilik ve Benlik Saygılarının Gelişmesinde Ailelerin Rolü

Ailenin çocuğun gelişimi üzerindeki etkisine ilişkin önemli çalışmalardan biri Coopersmith'in çocukların gelişimine etkisi olan çalışmasında, aile büyüklüğü, doğum sırası, kardeşlerle ilişkiler, akranlar, anne ve babanın kişilik özellikleri ve bunların özellikleri gibi çeşitli etkenlerin olduğunu ifade etmiştir. Bu faktörlerden biri, temasın sıklığını ve ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişkinin gücünü etkilediği yönünde olmuştur. Aile bağları az çocuklu olan ailelerde daha güçlüdür. Bu koşullar daha fazla ebeveyn ilgisini, çocuklarla daha fazla vakit geçirmeyi ve daha fazla empatiyi desteklemektedir. Çocuk-ebeveyn ilişkileri çocuğun kişiliğinin gelişmesi için bir ön koşuldur. Ailede yeterli düzeyde ilişkiler kurması çocuğun sosyal deneyim geliştirmesine yardımcı olur ve duygusal-irade alanının oluşumunu etkiler. Çocukla iletişim, çocuğun bilincinin zenginleşmesini sağlar ve yapısını, çeşitli zihinsel süreçlerin gelişimini, bilincini, öz farkındalığını belirler.

Başkalarıyla etkileşimde bulunamama, iletişimsizlik, otizm ve hipoaktivite ile kendini gösteren sosyal güvensizlik olarak tanımlanmaktadır. Hipoaktivite ve hiperaktivite, çocukların sosyal güvensizliğinin yetersiz koruyucu mekanizmalarıdır. Bu nedenle önemli görevlerden biri güven oluşumu ve kendine karşı olumlu bir tutumdur. Güvenin oluşması hem nesnel (aile içi ilişkiler, çevre, ulusal özellikler) hem de kişisel (mizaç ve sinir sistemi) birçok duruma bağlıdır. Çocuk çevresindekilerin sevgisini fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak algılamaktadır. Ayrıca kişi bunu alamadığında, düşük benlik saygısı, başarısızlık beklentisi ve başkalarına artan bağımlılıkla ilişkilendirilen kaygı, endişe, suçluluk ya da öfke ile birlikte çeşitli şekillerde savunma tepkileri ve sosyal korku geliştirmektedir. Çocuklarda olumlu duygular oluşturmak yetişkinler açısından önemlidir. Çocuklar çevresinde olduğu dünyayı yavaş yavaş anlamaya başlar ve yerini fark eder. Böylelikle güdülerin ortaya çıkmasına sağlar. Öte yandan, bu güdülerin etkinliğini, davranışın istikrarını ve dış koşullardaki değişimden bağımsızlığını sağlayan duygu ve duygular gelişecektir. Kişiliğin tüm yönleri yakın birlik içinde olduğunu unutmamak gerekir. Çocukların tüm zihinsel yaşamı başkalarının değerlendirmesinin etkisi altında gelişmektedir. Yeni deneyimler, bilgiler ve beceriler

başkaları tarafından değerlendirilir.