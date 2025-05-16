Çocuklarda Gelişen Zihin Yapısı
Kişilerin mevcut olan potansiyellerini, yaşamları süresince istedikleri zaman ortaya çıkarabilmesi ya da gerçekleştirebilmesi mümkün müdür?
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Carol S. Dweck, gelişen ve sabit zihin kavramlarına dayalı kuram yazmıştır.
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Gelişen ve sabit zihin yapısına sahip çocuklar arasında farklılıklar var mıdır?
McCutchen ve diğerleri (2015) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin zihin yapılarının incelendiği boylamsal araştırmada akademik başarının zamanla düştüğü görülmektedir.
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