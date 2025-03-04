Çocuklar İçin Uygun Olmayan 3 Oyuncak Hakkında Karar: Suda Büyüyen Oyuncak da Listede!
Çocuklar İçin Uygun Olmayan 3 Oyuncak Hakkında Karar: Suda Büyüyen Oyuncak da Listede!
Ebeveynleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, 3 oyuncak hakkında toplatma kararı aldı.
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Çocukların sağlığını tehlikeye sokabilecek ürünler arasında 3 oyuncak yer aldı.
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Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden 3 yeni oyuncak için bildirimde bulundu.
Listeye giren Uçarlar Oyuncak firmasına ait olan ve menşeisi Çin olan "Suda Büyüyen Oyuncak" ürününde birçok kusur tespit edildi.
Bursa'da bulunan Olgunlar İthalata ait boncuk atan tabanca da 17 Şubat 2025 tarihinde toplatıldı.
İstanbul'da Hüseyin Küçük Nehir Oyuncak tarafından satılan oyuncağın toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Oyuncak ile ilgili önlem tarihi ise 10 Şubat 2025 olarak kayıtlara geçti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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