onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çocuklar İçin Uygun Olmayan 3 Oyuncak Hakkında Karar: Suda Büyüyen Oyuncak da Listede!

Çocuklar İçin Uygun Olmayan 3 Oyuncak Hakkında Karar: Suda Büyüyen Oyuncak da Listede!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 15:50

Ebeveynleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, 3 oyuncak hakkında toplatma kararı aldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocukların sağlığını tehlikeye sokabilecek ürünler arasında 3 oyuncak yer aldı.

Çocukların sağlığını tehlikeye sokabilecek ürünler arasında 3 oyuncak yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden 3 yeni oyuncak için bildirimde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden 3 yeni oyuncak için bildirimde bulundu.

4 Mart tarihli bildirimde çocukların sağlığını tehlikeye sokabilecek ürünler arasına 3 adet çocuk oyuncağı girdi.

Listeye giren Uçarlar Oyuncak firmasına ait olan ve menşeisi Çin olan "Suda Büyüyen Oyuncak" ürününde birçok kusur tespit edildi.

Listeye giren Uçarlar Oyuncak firmasına ait olan ve menşeisi Çin olan "Suda Büyüyen Oyuncak" ürününde birçok kusur tespit edildi.

Açıklamada,'Teste Tabi Tutulduğunda 24 Saat Sonunda Tüm Yönlerde yüzde 50'en fazla büyüme olduğu tespit edilmiş olup kalır sonuç alması nedeniyle ürünün; çocuk tarafından yutulması halinde, sindirim sisteminde genişlemeye devam edeceğinden dolayı, çocuk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmaktadır' ifadelerine yer verilirken 24 Şubat 2025 tarihinde oyuncak ile ilgili önlem alınarak piyasanın arzı yasaklandı ve oyuncak piyasadan toplatıldı.

Bursa'da bulunan Olgunlar İthalata ait boncuk atan tabanca da 17 Şubat 2025 tarihinde toplatıldı.

Bursa'da bulunan Olgunlar İthalata ait boncuk atan tabanca da 17 Şubat 2025 tarihinde toplatıldı.

Oyuncağın taşıdığı risklerde 'Yaralanma Ve Boğulma Riski Taşımaktadır' ifadesi yer aldı.

Bakanlığın eklediği diğer bir oyuncak ise 'Delta' markalı boncuk atan tabanca oldu.

İstanbul'da Hüseyin Küçük Nehir Oyuncak tarafından satılan oyuncağın toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Oyuncak ile ilgili önlem tarihi ise 10 Şubat 2025 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da Hüseyin Küçük Nehir Oyuncak tarafından satılan oyuncağın toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Oyuncak ile ilgili önlem tarihi ise 10 Şubat 2025 olarak kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın