Çocuklar İçin Uygun Olmayan 3 Oyuncak Hakkında Karar: Suda Büyüyen Oyuncak da Listede!

Açıklamada,'Teste Tabi Tutulduğunda 24 Saat Sonunda Tüm Yönlerde yüzde 50'en fazla büyüme olduğu tespit edilmiş olup kalır sonuç alması nedeniyle ürünün; çocuk tarafından yutulması halinde, sindirim sisteminde genişlemeye devam edeceğinden dolayı, çocuk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmaktadır' ifadelerine yer verilirken 24 Şubat 2025 tarihinde oyuncak ile ilgili önlem alınarak piyasanın arzı yasaklandı ve oyuncak piyasadan toplatıldı.