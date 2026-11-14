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Claude'la Birlikte Meslek Tanımları da Değişiyor: 5 Farklı Meslek Tanımı Tüm Şirketleri Etkileyebilir

Claude'la Birlikte Meslek Tanımları da Değişiyor: 5 Farklı Meslek Tanımı Tüm Şirketleri Etkileyebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 18:00
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Claude Code'un yaratıcısı Boris Cherny, kendi ekibini gözlemleyerek mühendis, ürün müdürü, veri analisti ve tasarımcı gibi rollerin tanımlarında değişikliğe gitti. Nazlıcan Öney, Claude'la ortaya çıkan beş yeni mesleği sosyal medya hesabından paylaştı. 

Kaynak - Nazlıcan Yöney

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5 farklı yeni meslek tüm şirketleri etkileyebilir.

Roller artık unvanlara sığmıyor.

Roller artık unvanlara sığmıyor.

Cherny'nin gözlemine göre yapay zeka araçları güçlendikçe ekibindeki mühendis, ürün müdürü, veri analisti ve tasarımcı rollerinin tanımları giderek muğlaklaşıyor. Yöney'in aktardığı örneklerde tasarımcı kod yazıyor, mühendis ise kullanıcı araştırması yapıyor. Çalışanları birbirinden ayıran şey artık unvanlar yerine nasıl çalıştıkları oluyor. Cherny bu bakış açısıyla yeni dünya düzeninin beş temel stereotipini tanımladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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