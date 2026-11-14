Claude'la Birlikte Meslek Tanımları da Değişiyor: 5 Farklı Meslek Tanımı Tüm Şirketleri Etkileyebilir

Cherny'nin gözlemine göre yapay zeka araçları güçlendikçe ekibindeki mühendis, ürün müdürü, veri analisti ve tasarımcı rollerinin tanımları giderek muğlaklaşıyor. Yöney'in aktardığı örneklerde tasarımcı kod yazıyor, mühendis ise kullanıcı araştırması yapıyor. Çalışanları birbirinden ayıran şey artık unvanlar yerine nasıl çalıştıkları oluyor. Cherny bu bakış açısıyla yeni dünya düzeninin beş temel stereotipini tanımladı.