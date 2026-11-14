Claude'la Birlikte Meslek Tanımları da Değişiyor: 5 Farklı Meslek Tanımı Tüm Şirketleri Etkileyebilir
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Claude Code'un yaratıcısı Boris Cherny, kendi ekibini gözlemleyerek mühendis, ürün müdürü, veri analisti ve tasarımcı gibi rollerin tanımlarında değişikliğe gitti. Nazlıcan Öney, Claude'la ortaya çıkan beş yeni mesleği sosyal medya hesabından paylaştı.
5 farklı yeni meslek tüm şirketleri etkileyebilir.
Roller artık unvanlara sığmıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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