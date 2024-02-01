Cinsel İlişki Sırasında Korunmadığınızda Sizi Bekleyen 9 Muhtemel Tehlike

Trikomonas Vajiniti yani vajinal enfeksiyon. Sağlıklı bir kadının vücudu düzenli olarak salgı üretir. Bu vajinayı korumak için yapılan bir tepkidir. Genelde bu salgı şeffaf ve kokusuzdur. Ancak bakteri ve mantar gibi enfeksiyonlar bunu değiştirir. Korunmasız ilişki sonrasında eğer enfeksiyon kapıldıysa bu salgı sarı ve kokulu hale dönebilir. Vulva ve vajinada kaşıntılar oluşur. Penisi olan bireylerde ise penis ucunda irritasyon, idrar yaparken ya da boşalma sırasında yanma gibi sorunlara yol açabilir.