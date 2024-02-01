Cinsel İlişki Sırasında Korunmadığınızda Sizi Bekleyen 9 Muhtemel Tehlike
Cinsel İlişki Sırasında Korunmadığınızda Sizi Bekleyen 9 Muhtemel Tehlike
Cinsel ilişki sırasında mutlaka ama mutlaka korunmak gerekiyor. Korunmasız seks enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Cinsel enfeksiyonların da semptomları kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Genital bölgelerde ortaya çıkan farklı belirtilere en doğru teşhisi elbette ancak bir uzman koyabilir. Ancak bilinçli olmak oldukça önemli. Bu içeriğimizde korunmadığınız takdirde sizi bekleyen tehlikelere değindik!
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1. Trikomonas Vajiniti - Vajinal Enfeksiyon
2. Klamidya
3. Gonore - Bel Soğukluğu
4. Şankroid
5. Herpes - Uçuk
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6. Sifiliz - Frengi
7. HIV/AIDS
8. HPV
9. İstenmeyen Gebelik
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