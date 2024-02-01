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Cinsel İlişki Sırasında Korunmadığınızda Sizi Bekleyen 9 Muhtemel Tehlike

etiket Cinsel İlişki Sırasında Korunmadığınızda Sizi Bekleyen 9 Muhtemel Tehlike

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 23:46

Cinsel ilişki sırasında mutlaka ama mutlaka korunmak gerekiyor. Korunmasız seks enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Cinsel enfeksiyonların da semptomları kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Genital bölgelerde ortaya çıkan farklı belirtilere en doğru teşhisi elbette ancak bir uzman koyabilir. Ancak bilinçli olmak oldukça önemli. Bu içeriğimizde korunmadığınız takdirde sizi bekleyen tehlikelere değindik!

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1. Trikomonas Vajiniti - Vajinal Enfeksiyon

1. Trikomonas Vajiniti - Vajinal Enfeksiyon

Trikomonas Vajiniti yani vajinal enfeksiyon. Sağlıklı bir kadının vücudu düzenli olarak salgı üretir. Bu vajinayı korumak için yapılan bir tepkidir. Genelde bu salgı şeffaf ve kokusuzdur. Ancak bakteri ve mantar gibi enfeksiyonlar bunu değiştirir. Korunmasız ilişki sonrasında eğer enfeksiyon kapıldıysa bu salgı sarı ve kokulu hale dönebilir. Vulva ve vajinada kaşıntılar oluşur. Penisi olan bireylerde ise penis ucunda irritasyon, idrar yaparken ya da boşalma sırasında yanma gibi sorunlara yol açabilir.

2. Klamidya

2. Klamidya

Üreme sisteminde görülen bakteriyel bir enfeksiyon olan klamidya, her yaştan kişide görülebilir. Hastalığın belirtileri genelde hafiftir ve anlaşılması güç olabilir. Kadınlarda ve erkeklerde en çok idrar yaparken ağrı ve kanama olarak kendini gösteren klamidya, alt karında ve rektum bölgesinde de kramplara sebep olabilir.

3. Gonore - Bel Soğukluğu

3. Gonore - Bel Soğukluğu

Neisserria gonorrhoeae bakterisi korunmasız cinsel ilişki yaşandığında aktarılıp bel soğukluğuna sebep olabiliyor. Özellikle 15-24 yaş arasında ve erkeklerde sık bir şekilde görülen gonore; cinsel organları, idrar yollarını, rektumu ve boğaz florasını etkiler. Lenf bezlerinde şişlik, idrar yaparken kanama ve yanma, gözlerde akıntı, eklemlerde iltihap gibi sorunlara yol açabilir.

4. Şankroid

4. Şankroid

Haemophilus ducrey isimli bir bakterinin yol açtığı bu hastalık yumuşak şankr olarak da bilinir. Cinsel organlarda ülserli yaralar oluşmasına yol açar. Ağrılı, temasla açılan ve kolay bir şekilde kanayan yaralar gözlemlenir. Tedavi edilmezse bu ülserli doku yayılır. Bu bakteri HIV hastalığını da tetikler.

5. Herpes - Uçuk

5. Herpes - Uçuk

Genelde dudak çevresinde görülen uçuk, herpes simplex isimli bir virüs sebebiyle oluşuyor. Genital organlarda da sıklıkla karşılaşılan uçuk, korunmasız ilişki sırasında partnere aktarılabilir. Fakat bu virüs hemen kendini belli etmeyebilir. Bağışıklık sistemiyle de yakından ilgilidir.

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6. Sifiliz - Frengi

6. Sifiliz - Frengi

Treponema pallidum adı verilen bir bakterinin yol açtığı cinsel yolla aktarılan bir enfeksiyon olan sifiliz, frengi olarak da bilinir. Hemen kendini belli etmeyebilir. Frengi, 3 evrede kendini gösteren bir hastalıktır. İlk evrede çok fazla belirti oluşmadığı için fark edilmesi zaman alabilir. Bahsedilen bu ilk evrede cinsel organ çevresinde kabartılar görülebilir. İlerleyen evrede grip benzeri öksürük ve ateş, boğaz ve kas ağrıları baş gösterir. İlerleyen süreçlerde de bazı komplikasyonlara sebep olabilir.

7. HIV/AIDS

7. HIV/AIDS

AIDS, kan ve cinsel yolla bulaşan bir virüs olan HIV sebebiyle oluşan bir bağışıklık yetmezliği sendromudur. Özellikle 1980’lerin başında çok ciddi sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan bu virüs; cinsel organlardaki sıvıların karışması ve ilişki sırasında zorlanan vajina ya da anal yolların kanaması sonucunda kanın partnerin vücuduna karışması ile aktarılır. Bundan korunmanın en temel yolu cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmaktır. Eğer çok sayıda partneriniz varsa düzenli olarak test yaptırmalısınız.

8. HPV

8. HPV

Genital siğil olarak da bilinen kondilom tüm bireylerde görülebilir. Çoğu zaman uçukla karıştırılır. Human papilloma virüs (HPV) isimli bir virüsün yol açtığı genital siğil de uçuk gibi hemen ortaya çıkmayabilir. Herkeste görülme olasılığı olsa da özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açabilir. Bağışıklık sistemi ile yakından ilgilidir. HPV'nin aktif bir aşısı bulunuyor. Bu aşı yüksek oranda koruyuculuk sağlıyor.

9. İstenmeyen Gebelik

9. İstenmeyen Gebelik

Korunmasız cinsel ilişki enfeksiyonlara sebep olduğu kadar istenmeyen gebelik durumunun yaşanmasına da sebebiyet veriyor.

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