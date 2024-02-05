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Cinsel İçerikli Sahneleriyle Çok Konuşulan ve İzleyince Etkisinde Kalacağınız 10 Film

etiket Cinsel İçerikli Sahneleriyle Çok Konuşulan ve İzleyince Etkisinde Kalacağınız 10 Film

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 23:46

Yayınlandığı dönemlerde erotik sahneleriyle büyük yankı uyandırmış birbirinden enteresan konularıyla sizi etkisi altına alacak o filmleri bu içerikte derledik 👇

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1. Basic Instinct (Temel İçgüdü)

1. Basic Instinct (Temel İçgüdü)

Michael Douglas ve Sharon Stone'un başrollerini paylaştığı bu erotik gerilim filmi, bir gece kulubü sahibinin yatağında öldürülmesiyle başlıyor. Cinayet şeklinin yazar Catherine Tramell'ın kitaplarından birinde anlattığı hikayeyle örtüşmesi, cinayeti araştırmakla görevlendirilen dedektif Nick Curran'ın katili arama sürecindeki en önemli ipucu olacaktır.

2. Mulholland Drive (Mulholland Çıkmazı)

2. Mulholland Drive (Mulholland Çıkmazı)

Naomi Watts ve Laura Harring'in sevişme sahneleriyle göze çarpan, David Lynch'in efsane filmlerinden Mulholland Çıkmazı; genç, hevesli bir aktristin oyuncu olma umuduyla Hollywood'a gelip, gelir gelmez cinayetten kıl payı kurtulmuş ve geçmişini bilmeyen gizemli bir kadının macerası içerisinde bulmasını konu alıyor. Ancak bu macerada rüya ve gerçek iç içedir.

3. Love (Aşk)

3. Love (Aşk)

Gaspar Noe'nın çok konuşulan filmi Love, seks sahneleriyle dikkat çekiyor! Paris'te yaşayan ve Amerikalı bir sinema okulu öğrencisi olan Murphy ve birlikte yaşadığı Fransız kız arkadaşı Electra; aşk hayatlarına heyecan katmak için Omi adındaki genç komşularıyla beraber üçlü ilişki yaşarlar. Daha sonra Omi'nin hamile kalmasıyla gelişen olaylar ve Murphy ile Electra'nın ilişkisini bitirir.

4. 9 Songs (9 Şarkı)

4. 9 Songs (9 Şarkı)

Cinsel içerikli sahneleriyle tartışma yaratan bu İngiliz romantik sanat filmi; Londra'da yaşayan genç bir çiftin 12 aylık bir süre boyunca geçen modern aşk hikayesini, cinselliklerine de değinerek 9 farklı rock grubunun şarkıları üzerinden anlatıyor.

5. Blue is the Warmest Colour (Mavi En Sıcak Renktir)

5. Blue is the Warmest Colour (Mavi En Sıcak Renktir)

Romantik ve dram türündeki bu film, ergenlik çağındaki bir genç kızın eşcinsel olduğunu keşfetmesinin ardından yaşadıklarını konu alıyor. Adèle'in, kendi eşcinselliğini Emma'da bulması ve devamında yaşadığı olayları aktarıyor.

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6. Original Sin (Günahkar)

6. Original Sin (Günahkar)

Angelina Jolie ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı bu film; Julia isimli esrarengiz ve güzel bir kadının, Luis Antonio Vargas isimli genç bir adamın aklını başından alarak onu birtakım sahtekarlık olaylarına bulaştırmasını ve geri dönülemez suçların içine düşen Luis'in kendisinden faydalanmak isteyen bu kadından intikam almasını konu alıyor.

7. Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı)

7. Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı)

Stanley Kubrick'in kült yapımlarından biri olan, Nicole Kidman ve Tom Cruise'un başrollerini paylaştığı bu filmde doktor Bill Hartford; eşinin o güne dek gizlediği cinsel arzularını öğrenince, hayatında şüphe, korku ve cinsel keşiflerle dolu yeni bir sayfa açılır. Piyanist bir arkadaşı vasıtası ile katıldığı bir partide uzun ve maceralı bir gecede yaşadığı enteresan deneyimlerle dolu saatler anlatılmaktadır.

8. 365 Days (365 Gün)

8. 365 Days (365 Gün)

Son yılların en çok konuşulan erotik filmlerinden olan 365 Gün; Polonyalı bir kadının, dominant bir mafya babasının eline düşmesini ve bu mafya babasının, kaçırıp hapsettiği kadına ona aşık olması için bir yıl vermesini konu alıyor.

9. Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu)

9. Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu)

Yayınlandığı dönem erotik sahneleriyle çok konuşulan bu filmde; Edebiyat öğrencisi olan saf ve güzel Anastasia'nın zengin bir iş insanı olan Christian Grey ile yaptığı görüşmenin ardından ikilinin birbirlerinden oldukça etkilenmesi ve birlikte garip arzuların etkisiyle daha önce tatmadıkları bir haz dünyasına doğru yol almasını konu ediniyor.

10. Malena

10. Malena

Monica Bellucci'nin güzelliğiyle büyülediği bu filmde; dünya, büyük bir savaşın gölgesindedir. Tüm güzelliğiyle faşist bir İtalyan kasabasını derinden etkileyerek bütün kasabayı birbirine düşürecek olan genç, seksi ve dul bir kadın olan Malena'nın, bu kasabanın kaderini belirlemesini konu alıyor.

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