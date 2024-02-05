Cinsel İçerikli Sahneleriyle Çok Konuşulan ve İzleyince Etkisinde Kalacağınız 10 Film

Stanley Kubrick'in kült yapımlarından biri olan, Nicole Kidman ve Tom Cruise'un başrollerini paylaştığı bu filmde doktor Bill Hartford; eşinin o güne dek gizlediği cinsel arzularını öğrenince, hayatında şüphe, korku ve cinsel keşiflerle dolu yeni bir sayfa açılır. Piyanist bir arkadaşı vasıtası ile katıldığı bir partide uzun ve maceralı bir gecede yaşadığı enteresan deneyimlerle dolu saatler anlatılmaktadır.