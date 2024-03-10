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Cildinizle Barış İmzalamaya Hazır mısınız? Doğanın Mucizesi Bu Ürünler İle Cilt Sorunlarınıza Kocaman Elveda!

etiket Cildinizle Barış İmzalamaya Hazır mısınız? Doğanın Mucizesi Bu Ürünler İle Cilt Sorunlarınıza Kocaman Elveda!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 17:04

Birçok cilt sorunu var. Bu sorunlara çözüm üretecek birçok da ürün var. Her probleme çözüm olacak ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Mjcare Nose Patch Siyah Nokta ve Gözenek Temizleyici

Mjcare Nose Patch Siyah Nokta ve Gözenek Temizleyici

Ciltte siyah nokta sorununuz varsa o zaman bu bantlar tam size göre. Ölü deri ve kirleri cildinizden mıknatıs gibi çeken temizleyici ile gözenekleriniz tertemiz oluyor. Burun çevresi için özel üretilen bantlar cildi tahriş etmiyor.

Gözenek sıkılaştırma etkisi de olan temizleyici almak için tıklayabilirsiniz.

Chamos Centella Cilt Yatıştırıcı Tonik

Chamos Centella Cilt Yatıştırıcı Tonik

Cildi hem nemlendiren hem de yatıştıran tonik, hassas cildinizi sakinleştirmek için ideal! İçinde %90 oranında Centella Asiatica Özü bulunuyor. Cildin nem dengesinin sağlamak için uzun süreli nemlendirmeye de yarıyor. 

Size rahat rahat yetecek büyük boy tonik için tıklayabilirsiniz.

Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici

Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici

Cildinizi düzgün temizleyemiyorsanız bu jel temizleyici kullanabilirsiniz. Cildi tahriş etmeyen jel temizleyici derinlemesine temizlik yapıyor. Jel formuyla kullanılması kolay ürün gözeneklerdeki kirleri tamamen temizliyor. Bu temizleyiciyi vücut temizleme jeli olarak da kullanmak mümkün.

Hassas ciltlere uygun temizleyici almak için tıklayın.

Chamos Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem

Chamos Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem

Cildinizi sakinleştirmek için bir krem arıyorsanız bu krem ideal. %60 Centella Asiatica içeriğe sahip krem cildi sakinleştirmenin yanında cilt bariyerini de güçlendiriyor. Cildiniz kuruysa nemlendirme özelliği de var.

Hassas ve problemli bir cildiniz varsa hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner

Cildinizi temizleyecek bu tonik makyaj kalıntılarını, kirleri ve ölü derileri peeling yaparak temizliyor. Ciltteki kiri nazik bir şekilde gideren tonik ile pürüzsüz bir cilde sahip olabileceksiniz. Ayrıca ciltteki sebum dengesini de sağlamaya da yardımcı. Bu toniği tüm cilt tipleri kullanabiliyor.

Aydınlık bir cilt istiyorsanız buraya tıklayarak hemen bu toniği alın!

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Bibimcos Bakuchiol Retinol Gece Kremi

Bibimcos Bakuchiol Retinol Gece Kremi

Kırışıklık ve ince çizgi görünümü azaltan gece kreminin içinde retinal ve bitkisel retinol Bakuchiol bulunuyor. Cildinizi nemlendirmek ve cildinize yaşlanma karşıtı bir bakım yapmak istiyorsanız bu gece kremini kullanabilirsiniz. Tüm cilt tiplerine uygun gece kremini mutlaka bakım rutininize eklemeniz gerek. 

Hızlıca emilen gece kremini satın almak için tıklayabilirsiniz.

Chamos Çift Katmanlı Dengeleyici/Onarıcı Serum

Chamos Çift Katmanlı Dengeleyici/Onarıcı Serum

Cilt hassasiyetini önleyen ve cildi sakinleştiren serum herkese lazım. Sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu serumu deneyebilirsiniz. Yıpranmış cildin görünümünü düzelten serum cilt bariyerini de güçlendiriyor. 

Leke sorununuz varsa bu serumu kullanmanız mümkün. Daha genç bir cilde kavuşmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Chamos Centella Asiatica Extract Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Jel Krem

Chamos Centella Asiatica Extract Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Jel Krem

%75 oranında Centella Asiatica Özü içeren nemlendirici jel krem, cildi yatıştırmak için ideal ürünlerden. Cildi zararlı dış etkenlerden koruyan jel krem ciltte yapışkan bir his bırakmadan uzun süreli nemlendirme sağlıyor.

Cildinize iyilik yapmak için hemen tıklayın.

Bibimcos Retino-Peptide Hydrogel Göz Maskesi

Bibimcos Retino-Peptide Hydrogel Göz Maskesi

Göz çevresi bakımı ihmal edilen bakımlardan. Bu göz maskesi göz çevrenize çok iyi bakıyor. İçeriğinde bakuchiol olan maske göz çevresini de aydınlatıyor. 30 çift maske bulunan ürün tüm ciltlere uygun.

Kolayca kullanabileceğiniz maskeyi satın almak için tıklayın.

Bibimcos Pore Clearing Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Bibimcos Pore Clearing Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Ciltte fazla sebumu düzenleyen ve gözenekleri temizleyen kil maskesi bakım rutininizin önemli bir parçası olacak. Kremsi formüle sahip kil maskesi cildinizi ekstra kurutmuyor. 

Cildiniz için gerekli mineral içeriğine sahip bu ürün için tıklayın.

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