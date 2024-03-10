Cildinizle Barış İmzalamaya Hazır mısınız? Doğanın Mucizesi Bu Ürünler İle Cilt Sorunlarınıza Kocaman Elveda!

Ciltte siyah nokta sorununuz varsa o zaman bu bantlar tam size göre. Ölü deri ve kirleri cildinizden mıknatıs gibi çeken temizleyici ile gözenekleriniz tertemiz oluyor. Burun çevresi için özel üretilen bantlar cildi tahriş etmiyor.

Gözenek sıkılaştırma etkisi de olan temizleyici almak için tıklayabilirsiniz.