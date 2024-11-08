Cildin İçin Kullandıktan Sonra Bırakamayacağın Ürün Hangisi?
Cildin İçin Kullandıktan Sonra Bırakamayacağın Ürün Hangisi?
Yeni bir cilt bakım ürünü denemek her zaman heyecan verici ama bazen öyle bir ürünle karşılaşırsın ki bırakmak imkansız hale gelir! Peki, cildini şımartacak ve seni bağımlısı yapacak o ürün hangisi? Öğrenmek için hadi başlayalım!
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1. Cilt tipini nasıl tanımlanırsın?
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2. Cildinde genel olarak en çok hangi problemle karşılaşıyorsun?
3. Cilt bakımında en çok önemsediğin şey nedir?
4. Peki, bir cilt bakım ürününden beklentin nedir?
5. Güneş koruyucu kullanmayı ne kadar önemsersin?
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