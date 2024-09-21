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Çıkma Teklifi Geri Gelsin! Flörtten Sevgililiğe Geçiş Teklifinin 10 Şekli

etiket Çıkma Teklifi Geri Gelsin! Flörtten Sevgililiğe Geçiş Teklifinin 10 Şekli

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 23:46

Tanıma aşamasından tatlı sözlerin söylendiği ve birbirinizden etkilendiğinizi belli ettiğiniz flört aşamasına geçtiniz. Peki, flört aşamasından sonra daha ciddi olan bir sonraki adıma geçişi nasıl yapacaksınız? İlişkinin adını koymak ve hangi aşamada olduğunuzu anlamak için çıkma teklifinin geri gelmesi gerekiyor... Gelin beraber çıkma teklifinin nasıl edileceğine bakalım!

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1. Samimi bir konuşma yaparak klasik bir şekilde sorabilirsin.

İlişkinizin olgunlaştığını ve bu ilişkinin ilerlemesini istediğini belirtebilirsin. Böylece partnerin hem kendisine hem de ilişkiye ne kadar değer verdiğini görür. Tatlı ve samimi bir konuşmadan sonra 'benimle sevgili olur musun?' sorusunu sorarak ilişkinize bir ad koyabilirsin. Samimiyet beraberinde heyecanı getirir!

2. Romantik bir ortam ayarlayabilirsin.

Unutulmaz bir an olmasını istiyorsan ambiyans oluşturabilirsin. Heyecanı ve tutkuyu arttıran bu ortam sayesinde birbirinizi ne kadar sevdiğinizi görebilirsiniz. Bu da ilişkiden emin olduğunuzu gösterir. Mumlar, çiçekler, tatlı bir müzik... İlişkiyi ilerletmenin tam yeri ve zamanı!

3. Minik notlarla kendini ifade edebilirsin.

Kendini sözlü değil de yazılı olarak daha iyi ifade ediyorsan sevgini ve ilişkiye bakış açını kağıda aktarabilirsin. Partnerinizin göreceği yerlere koyarak ona sürpriz yaparsın. Notları okudukça onun da heyecanlanacağına eminim.

4. Sevdiğiniz şarkıyı paylaşarak ifade edebilirsin.

Ortak bir şarkınız var ise onu paylaşarak flörtten sevgililiğe geçmek istediğini belli edebilirsin. Ortak şarkı demek ortak bir geleceği planlamak demektir. Bunu partnerine göstererek ilişkiyi ciddiye aldığını gösterebilirsin. Sevimli bir çıkma teklifi!

5. Piknik ayarlayabilirsin.

Açık ve güzel bir hava... Özenle hazırlanmış minik atıştırmalıklar... Sahneyi gözlerinin önüne getir. Ne kadar tatlı! Özenilmiş bir ortamda duyguların ifade edilmesi partnerinizin sizi daha iyi anlamasını sağlar. Ayrıca onun da size karşı olan duygularının artmasına neden olur. Fotoğraflarla anı ölümsüzleştirmeyi unutmayın!

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6. Beğendiğiniz bir film sahnesini esas alabilirsin.

Beraber izleyip beğendiğiniz bir filmden aşk dolu sahneyi kendi hayatınıza uyarlayabilirsin. Sahneyi izlerken 'ne kadar güzel ya da tatlı' dediği bir anı alıp hemen uygulayabilirsin. Böylece onun beğendiği şeyleri unutmadığını da göstermiş olursun.

7. Hediye alabilirsin.

Sürekli yanında taşıyabileceği ya da takabileceği bir hediye alırsan işi ciddiye bindirmek istediğini anlar. Hediyeyi verirken ona değer verdiğini tatlı bir dille ifade edebilirsin. Sevgini somutlaştırarak ona sunmuş olursun. Bir de 'sevgilim olur musun?' sorusu sorulursa... Mükemmel bir an olur!

8. Doğa yürüyüşü sırasında teklif edebilirsin.

Yeşil alan, manzaralar bol... Doğanın içinde büyülenmiş halde iken bir de sevginizi dile getirirseniz partneriniz mest olur. Beraber aktivite yaparak vakit geçirirken teklifin gelmesi çok anlamlı olabilir. Partnerinizle uzun uzun bu aktiviteleri yapmak istediğinizi belli edebilirsiniz.

9. Beraber aynı kursa yazılmayı isteyebilirsin.

Partnerinle vakit geçirmek ve yeni şeyler deneyimleyip öğrenmek istediğini göstererek ilişkinin ilerlemesini sağlayabilirsin. Beraber hareket etmek istemeniz ilişkinin ciddiye bindiğini gösterir. Bunu sözlü bir şekilde ifade ederek sevgili olmak için teklif edebilirsin!

10. Lunapark gibi eğlenceli bir yere götürebilirsin.

Bol kahkaha atabileceğiniz bir yere gidebilirsiniz. Heyecan ve eğlencenin yüksek olduğu bu yerlerde edilen sevgililik teklifi unutulmaz olur. Video ve fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirebilirsiniz. İleride bakarak o andaki duyguları tekrar tekrar hissedersiniz.

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