Cihan Kolivar’dan Ekmek Fiyatı Açıklaması: “İstanbul’da Ekmek 15 TL Olabilir”

Ekmeğin fiyatı; ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınmasıyla belirleniyor.