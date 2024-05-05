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Cihan Kolivar’dan Ekmek Fiyatı Açıklaması: “İstanbul’da Ekmek 15 TL Olabilir”

Cihan Kolivar’dan Ekmek Fiyatı Açıklaması: “İstanbul’da Ekmek 15 TL Olabilir”

Zam ekmek
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.05.2024 - 08:48

İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar maliyetlere dikkat çekerek 15 gün sonra ekmek fiyatlarının semtlere göre değişmekle birlikte 15 TL'ye çıkabileceğini öne sürdü.

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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da fırınlar için istenen kiraların arttığını belirterek, ekmek fiyatlarına zam gelebileceğini söyledi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da fırınlar için istenen kiraların arttığını belirterek, ekmek fiyatlarına zam gelebileceğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kolivar, “Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kolivar, “Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi.

İstanbul’da Şişli, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Kolivar, “Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul’un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi” ifadesini kullandı.

İstanbul’da Şişli, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Kolivar, “Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul’un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi” ifadesini kullandı.

İstanbul’da 3.800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

İstanbul’da 3.800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

Ekmek Fiyatı Nasıl Belirleniyor?

Ekmek Fiyatı Nasıl Belirleniyor?

Ekmeğin fiyatı; ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınmasıyla belirleniyor.

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