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Starbucks, Kahvelere İkinci Kez Zam Yaptı

Starbucks, Kahvelere İkinci Kez Zam Yaptı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.05.2024 - 10:54

Son dönemde dünya genelinde gelir düşüşü yaşayan dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Türkiye'de ürünlerine 2024'ün 2. zammını yaptı.

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Ocak-mart döneminde gelir kaybı yaşayan Starbucks, yılın ilk 3 aylık döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalırken, hissede de değer kaybı görülüyor.

Ocak-mart döneminde gelir kaybı yaşayan Starbucks, yılın ilk 3 aylık döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalırken, hissede de değer kaybı görülüyor.

Mağaza satışları yüzde 4 azalan ünlü kahve zinciri 2020 yılın sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydederken, mağaza trafiği yüzde 6 düştü.

Starbucks'ta bu düşüş fiyatlara yükseliş olarak yansıdı.

Starbucks'ta bu düşüş fiyatlara yükseliş olarak yansıdı.

2024 yılında Türkiye'de fiyatlarını 2. kez artıran Starbuck'ta en ucuz kahve (küçük -tall- boy filtre kahve), yılbaşında 45 lira olurken, son zamla 60 liradan 70 liraya çıktı. Filtre kahvenin internet üzerinden satışında ise fiyat 85 liraya çıktı.

2024 yılında Türkiye'de fiyatlarını 2. kez artıran Starbuck'ta en ucuz kahve (küçük -tall- boy filtre kahve), yılbaşında 45 lira olurken, son zamla 60 liradan 70 liraya çıktı. Filtre kahvenin internet üzerinden satışında ise fiyat 85 liraya çıktı.

Starbucks'ın son fiyat listesi şu şekilde oldu:

Starbucks'ın son fiyat listesi şu şekilde oldu:
www.dunya.com
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