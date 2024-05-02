Starbucks, Kahvelere İkinci Kez Zam Yaptı
Starbucks, Kahvelere İkinci Kez Zam Yaptı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ocak-mart döneminde gelir kaybı yaşayan Starbucks, yılın ilk 3 aylık döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalırken, hissede de değer kaybı görülüyor.
Starbucks'ta bu düşüş fiyatlara yükseliş olarak yansıdı.
2024 yılında Türkiye'de fiyatlarını 2. kez artıran Starbuck'ta en ucuz kahve (küçük -tall- boy filtre kahve), yılbaşında 45 lira olurken, son zamla 60 liradan 70 liraya çıktı. Filtre kahvenin internet üzerinden satışında ise fiyat 85 liraya çıktı.
Starbucks'ın son fiyat listesi şu şekilde oldu:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın